超大片「降雨回波」蓋滿半個台灣！氣象局示警：今有致災性降雨

▲降雨回波移入，造成雲林以南有大雨發生。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

周末兩日受到西南氣流影響，各地天氣不穩定，中央氣象局提醒，大範圍的西南風挾帶水氣，容易造成大雨或豪雨等致災性強降雨。今日整天中南部都持續有雨，午後北部、東半部也會出現明顯降雨，到了今晚、明晨中南部降雨依然明顯。

氣象局預報員朱美霖表示，周末受到西南氣流影響，各地天氣不穩定，中南部整天斷斷續續有陣雨或雷雨，其他地區也有短暫陣雨或雷雨，且中南部出現大雨、豪雨機會高，南部則有局部豪雨發生機會。

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中午過後在熱力作用加乘下，北部、各地山區將有顯著的午後雷陣雨，不穩定的環境下將有中小尺度的對流發展，造成瞬間強降雨、雷擊強陣風等劇烈天氣。

▲周末各地天氣不穩定。（圖／氣象局）

雷達回波圖顯示，上午已有旺盛對流雲系發展登陸，造成雲林以南有顯著降雨，截至上午九點，南高屏累積雨量已近100毫米，其中高雄時雨量達到73毫米，都是顯著的短延時強降雨，氣象局也針對雲林以南發布豪大雨特報。

由於西南氣流挾帶大量水氣，今晚到明晨中南部降雨趨勢增多，尤其明天清晨對流雲系將從海面移入，造成中南部、山區有持續性的降雨。因西南風偏強，西半部、東南部容易有8到9級強陣風，東南部、巴士海峽一帶則有二到三米浪高。

▲中南部持續有雨，累積雨量可觀。（圖／氣象局）

溫度方面，今日中部以北、東半部高溫約33到34度，南部因為降雨時間長高溫略低約30度，明日降雨狀況更增加，各地溫度略降1到2度，北、東部高溫32到33度、中部30度、南部28到29度，其中雙北、花蓮等地將有36度以上高溫。

未來天氣受到大低壓帶影響，周一後西南風仍偏強，氣象局預測，南部仍是整天有陣雨或雷雨，其他各地則有局部短暫陣雨或雷雨，中南部則要防範大雨或豪雨發生。