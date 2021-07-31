熱氣球8月啟動！打造台東人專屬遊樂園　饒慶鈴：台灣需正能量

▲台東縣政府在池上牧野渡假村舉辦「FLY FOR TAIWAN為台灣而飛」祈福活動。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣政府29日清晨6點，在池上牧野渡假村舉辦「FLY FOR TAIWAN為台灣而飛」祈福活動，在疫情趨緩之際，藉著HELLO KITTY熱氣球的首航，讓象徵希望的熱氣球帶來祝福與盼望。縣長饒慶鈴更宣布，2021熱氣球嘉年華將是「台東人限定」、為台東縣民打造的專屬活動。



今年台灣國際熱氣球嘉年華在5月疫情爆發後，配合疫情持續進行滾動式調整，首先取消邀請外國飛行員，接著取消各鄉鎮的熱氣球光雕音樂會，並且縮減日期、縮小規模辦理。

由於疫情警戒才剛降為二級，許多鄉親對於活動的辦理仍有疑慮，為了保障台東鄉親的健康與安全，饒慶鈴也在記者會中表示，至今仍有人反對舉辦奧運，如果真的停辦，就不會有郭婞淳奪金的榮耀，也不會有這幾天全體國人的共同參與的喜悅。不辦最簡單，不做就不會出錯。台東為什麼最後決定要舉辦熱氣球？台灣現在需要正能量，而熱氣球嘉年華可以提供正能量。再者，熱氣球是戶外舉行的活動，可以保持安全社交距離，我們也會做好防疫措施。



2021熱氣球嘉年華，將是「臺東人限定」、為台東鄉親打造的專屬遊樂園。台東的土地和鄉親孕育了熱氣球活動的成長，從2011少數幾顆球開始的嘗試，歷經摸索、突破、成長到成熟，且讓世界看到台東；而今年邁入第二個10年的第一年，熱氣球嘉年華將回歸初心，讓2.0的熱氣球嘉年華，成為台東人專屬的遊樂園，向10年來為熱氣球付出的台東鄉親致敬。



台東縣政府表示，在迎來台東連續50天加零的時刻，除了感謝第一線的醫護人員，也應將防疫的成果與所有台東縣民分享。因此，縣府規劃了一系列回饋台東鄉親與醫護人員的熱氣球活動。為了讓鄉親可以近距離接觸熱氣球，從8月1日開始，將提供給鄉鎮爭取熱氣球暖身立球在鄉鎮舉辦，並且只開放給該鄉鎮民參與。同時，預計8月7日開始，於池上牧野渡假村辦理首波「台東人限定」的「希望升空點亮台灣東Give me five, you can fly」熱氣球繫留預約體驗。第二波則預計於8月14日至9月12日移回鹿野高台繼續提供繫留預約體驗。饒慶鈴邀請鄉親們用行動來支持台東，讓台東人來挺台東的觀光、讓台東人來挺台東自己的活動。

▲縣長饒慶鈴表示，台灣現在需要正能量，而熱氣球嘉年華可以提供正能量。



台東縣政府也強調所有熱氣球活動都有完備的防疫措施，除入口管制與人數總量管制以外，也會落實「實名制、量體溫、酒精乾洗手」的防疫三步驟。也呼籲參與繫留體驗的鄉親，務必遵守所有防疫規定，配合搭乘前測量體溫、進行手部消毒、配戴口罩、保持社交距離以及搭乘時不交談等，一起打造一個安全健康並且專屬台東的熱氣球遊樂園。

※「希望升空點亮臺東Give me five, you can fly」熱氣球繫留體驗台東縣民主題日

8月1日（日）上午10點開放預購

預購資格限定台東縣民：凡設籍台東或於台東縣內服務、工作、就學者，持身分證、工作證、學生證等相關證件皆可以優惠價新台幣500元進行預約購買。

搭乘成功後縣府還加碼贈送5000枚TTPUSH台東金幣來回饋臺東鄉親

預購平台：「台東慢漫遊」網站(https://taitung.funcard.com.tw/)

回饋專案：每場次將保留10個名額提供給台東縣醫護人員與池上、關山、鹿野、延平鄉的在地鄉親免費搭乘。醫護人員只要現場出示醫療院所工作證明即可免費搭乘；池上、關山、鹿野、延平鄉親憑身份證可免費搭乘。

※ 活動詳情及最新消息請關注官方網站、FB粉絲專頁及IG

官方網站：http://balloontaiwan.taitung.gov.tw/

FACEBOOK：https://www.facebook.com/balloontaiwan/

Instagram：taiwanballoonfestival

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