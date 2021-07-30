微解封玩遊樂園　網路聲量7大之首熱議度比六福村高7倍

▲國內疫情狀況舒緩，微解封後要去哪玩，遊樂園被廣泛討論。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者洪菱鞠／台北報導

全台疫情警戒降二級，中央宣布微解封後，觀光景點人潮明顯變多，許多人迫不及待走出戶外，放風享受懷念的大自然氣息，一吐宅了好久的悶氣。其中，遊樂園有條件適度鬆綁，雖然需遵守入園人數控管、全程戴口罩、水域遊樂設施禁止等防疫措施，但在重新開園後，網路也出現討論熱潮，不少人準備玩一波，而熱議的7大主題遊樂園，又以花蓮「這間」人氣最高。

微解封又適逢暑假，國旅潮可望回溫，而在眾多出遊選項中，主題遊樂園也被廣泛討論，《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》，追蹤最近3個月內「主題遊樂園」話題的網路聲量表現，網友熱議的7大主題遊樂園中，前3名結合遊樂園與動物園、或海陸兩棲的樂園類型，深受遊客喜愛，而討論則數多達近6.5萬則，拿下第1名的就是位於花蓮的「遠雄海洋公園」。

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▲▼在7大主題遊樂園中，「遠雄海洋公園」討論度最高。（上圖／OpView社群口碑資料庫提供、下圖／花蓮海洋公園提供）

最受網友關注的「遠雄海洋公園」，除了是國內少見的大型海洋遊樂園，官方粉專在疫情期間更新不間斷，帶著可愛海洋動物開直播、與粉絲互動，網友回應比平時熱絡，不少人看完直呼「水獺超可愛」、「想去現場走走看看了」，討論熱度是第2名「六福村」的7倍之多。

六福村雖然在網路聲量排行居次，但園區內有台灣少數的民營動物園，又有「笑傲飛鷹」、「急流泛舟」等著名遊樂設施，可說是許多人的童年回憶。其他熱門討論依序是：劍湖山世界主題遊樂園、九族文化村、麗寶樂園、義大遊樂世界、兒童新樂園。

▲「摩天輪」成約會設施首選。（圖／OpView社群口碑資料庫提供）

而各家遊樂園主打設施不同，人氣項目也掀起另一波話題焦點。討論度最高的兩項經典設施，是經常被提及、比較溫和的「摩天輪」與「旋轉木馬」，網友認為在告白、約會時一定會選擇摩天輪，並表示「摩天輪比較浪漫」、「摩天輪可說是在遊樂園約會的最後一站」，旋轉木馬則是小時候去遊樂園的必玩設施。

遊樂園基本配備的「雲霄飛車」與「自由落體」，也是很多人的體驗刺激的首選，又以劍湖山「G5」、九族文化村「馬雅探險」、麗寶樂園「斷軌」的討論聲量高，網友提到「G5玩到心臟快要掉出來」、「去遊樂園都瘋狂坐雲霄飛車」。此外，喜歡自由落體的民眾也推薦劍湖山「擎天飛梭」以及六福村「大怒神」，並意猶未盡地提到「三百六十度高空美麗景觀，無預警自由落體，連尖叫都來不及」。