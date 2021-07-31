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嘉義疫情回馬槍！連49天+0破功　11人群聚足跡遍布診所藥局

▲嘉義市跟進嘉義縣提升餐飲防疫規定。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市跟進嘉義縣提升餐飲防疫規定。（圖／嘉義市政府提供）

記者崔子柔／綜合報導

嘉義縣先前連續49天零確診，似乎比其他縣市早一大步遠離疫情，不過卻在昨（30）日降級第4天新增9例確診，瞬間超過台北市（7例）成為全台當日最高，目前整個傳播鏈已經累積11人染疫。

嘉義昨日新增9例，其中7人皆在水上鄉某鋁業工廠上班，另2人則為員工家屬，目前全案密切接觸者43人，9人住院治療、39人集中檢疫所隔離，自主健康管理14人，整個水上鄉工廠傳播鏈已累計11人染疫，足跡顯示超過18處公共場所。

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▲▼嘉義某工廠傳出有9人確診。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼嘉義某工廠傳出有9人確診。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義市跟進嘉義縣提升餐飲防疫規定。（圖／嘉義市政府提供）

根據嘉義縣市府疫調資訊，確診者有跨縣市多處足跡，包括嘉義縣楊仁德診所、佑興診所、林光診所、永泰藥局、大樹藥局中興店，還有嘉義市天旨佛天宮、光南中山門市、家樂福北門店、耐斯廣場等。

嘉義縣、市昨日宣布提升防疫管制措施至8月6日，同步要求餐飲業及夜市不開放內用、暫停公祭及縣市府辦理的活動，關閉圖書館、藝廊等公有場館。

才剛降級又突然喊卡，不少餐飲業者叫苦連天，有的人抱怨才花錢設置隔板，沒想到又要延期，也有業者為了降級的週末一口氣叫了200斤生蠔，現在只能在網路上臨時轉賣。

▲業者提供生蚵現烤卻遇內用臨時喊卡。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼業者進貨大批生蠔現在只能上網賣。（圖／記者翁伊森攝）

▲業者提供生蚵現烤卻遇內用臨時喊卡。（圖／記者翁伊森攝）

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