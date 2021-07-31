「叫我台灣隊！」　辜寬敏聯合50社團聲明：東奧後再啟正名運動

▲台灣社等本土社團長期支持台灣國家正常化。（資料照／林銘翰攝）

記者呂晏慈／台北報導

台灣運動員在東京奧運表現卓越，讓台灣能見度倍增，近期包括日本NHK等外國媒體都稱我代表團為「台灣」（Taiwan）而不是「中華台北」（Chinese Taipei）。對此，包括台灣社、獨派大老辜寬敏創立的台灣制憲基金會，以及世界台灣同鄉會聯合會等逾50個海內外本土社團30日發起「叫我台灣隊！台灣隊加油！」活動，呼籲民眾和政治人物稱呼「台灣隊」而不是「中華隊」，並將在今年奧運賽事結束後，持續進行台灣隊正名的推廣工作。

超過50個海內外本土社團透過聲明表示，多個外國媒體主動在報導時把「中華台北」講成「台灣」，但國內自己還稱呼「中華隊」，不覺得怪異嗎？尤其是看到選手載譽歸國，但回到自己國家機場的記者會現場竟然完全沒有「台灣」的圖形和字樣，令人心痛與精神錯亂。

發起團體表示，為感謝國際各國對於台灣隊的聲援，並且避免國際社會混淆，誤以為台灣隊是中國隊， 海內外的台灣人組織，共同發起「叫我台灣隊！台灣隊加油！」活動，盼向世界發聲。

發起團體表示，邀請民眾自行發揮創意，製作「叫我台灣隊」的廣告、海報、標誌，向世界各國展現台灣人支持台灣隊的光榮感，並呼籲立委、縣市首長及公眾人物應以身作則，支持「台灣隊」、不再稱「中華隊」，發起團體也會在今年奧運賽事結束後，持續進行台灣隊正名推廣工作。

「叫我台灣隊！台灣隊加油！」活動發起國內團體包括：台灣社、台灣北社 、亞太自由婦女協會、台灣南社、台灣中社、台灣東社（花蓮）、台灣東社（台東）、台灣客社、台灣教授協會、台灣教師聯盟、台北水噹噹姊妹聯盟、陳文成基金會、台灣建國聯盟、台灣獨立建國聯盟、台灣東突厥斯坦協會、台灣聯合國協進會、台灣制憲基金會、李登輝民主協會、福爾摩沙人文關懷協會、台灣青年民主聯盟、台灣母語教師協會、台灣教育發展學會、長老教會社教委員會、公投盟、台灣新創智能產業協會、台灣環境保護聯盟。

海外團體包括：世界台灣同鄉會聯合會、全美台灣同鄉會、台灣人公共事務會（FAPA）、北美洲台灣人教授會、北美洲臺灣婦女會、美洲台灣客家聯合會、北美台灣客家公共事務協會、北美洲台灣商會聯合總會、加台會、台灣獨立建國聯盟美國本部、台灣獨立建國聯盟加拿大本部、世界多元文化藝術協會、蘇格蘭台灣協會、墨爾本台灣同鄉會、瑞典台灣協會、歐洲台灣協會聯合會、瑞士台灣協會、蘇黎世急救會、奧地利台灣協會、全日本台灣連合會、岩手縣台灣同鄉會、台灣獨立建國聯盟日本本部、在日台灣婦女會、日本怡友會、日本台灣醫師連合、台灣基進之友會 日本東京支部、九州台日文化交流会、在日台灣同鄉會、陳文成博士紀念基金會、台灣人青少年才藝基金會、王康陸博士紀念基金會、全美台灣人權協會、美西夏令會理事會、北美臺灣工程師學會、北美洲台灣正名制憲促進平台。