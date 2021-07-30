嘉義縣工廠爆群聚+9！縣長宣布：即日起至8／6禁止內用　

▲嘉義縣長翁章梁。（圖／翻攝翁章梁臉書）

記者翁伊森、莊智勝／嘉義報導

嘉義縣水上鄉一鋁業工廠爆發群聚感染，今一口氣新增9例確診，縣長翁章梁下午召開疫情記者會，親上火線說明，表示該工廠老闆、老闆娘、5名員工、以及2名員工親屬共計9人染疫，目前居家隔離共39人，自主管理14人；嘉義縣也宣布轄內餐廳即日起至8月6日「禁止內用」。

翁章梁表示，昨深夜11點接獲嘉義市府通知，表示嘉義市一名確診個案於嘉義縣水上鄉工廠上班，衛生局當即調集人手，連夜展開應變措施，並工廠相關接觸者進行疫調、匡列及隔離，經PCR後發現工廠內老闆、老闆娘及5名員工均確診染疫，進一步採檢密切接觸者43人後，發現其中2名員工親屬也確診，這波群聚案共計9人染疫。

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翁章梁表示，經過昨連夜展開疫調後，今也聯繫醫福會執行長王必勝南下坐鎮，親臨嘉義縣開會討論防疫措施。翁章梁表示，此次群聚從確診者發病期、以及PCR檢測研判，傳染鏈才剛剛開始，幸及早被發現掌握，目前僅9人確診，沒有大量擴散，「已經算是不幸中的大幸。」

此外，翁章梁指出，該工廠所有員工經過採檢，發現其中1人(尚未取得案號)出現抗體反應，經詳細疫調後，發現其7月中旬前住在台北萬華，16日返回台中住家，18日才到水上鄉工廠上班，因此推測該名員工應該是此次群聚的「感染源」；另因應此次爆發群聚感染，翁章梁宣布，嘉義縣即日起至8月6日餐廳「禁止內用」。

即日起至8月6日提升嘉義縣防疫管制措施如下：

(1)縣府及鄉鎮市公所辦理之活動取消或延期。

(2)公有場館暫停對外開放(如表演藝術中心、梅嶺美術館、水道頭文創聚落、各地方文化館、圖書館、北回太陽館等)。

(3)餐飲業及夜市一律外帶，不開放內用，應遵守實聯制、社交距離等防疫措施。

(4)公祭暫停。

(5)防疫管制措施，視疫情發展滾動式檢討。