楊太太QQ了…男神楊勇緯見了她也乖乖！成功男人背後的女人曝光

記者吳奕靖／高雄報導

柔道男神楊勇緯在2020東京奧運為中華隊開胡拿下銀牌，成為中華隊本屆奧運首面獎牌，而他與其他中華隊成員在訓練或比賽中常會出現過度使用、急性損傷的肌腱炎、拉傷等情況，這時就必須仰賴醫師治療。對此，中華隊隊醫-高雄長庚中醫部郭純恩醫師就表示，她經常為選手使用雷射針灸來緩解症狀，而她也曝光了一張照片，讓眾楊太太們一見全崩潰。

▲高雄長庚醫院醫療團隊為奧運選手們治療 。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

郭純恩醫師表示，雷射光束會以電磁波的方式在人體內累積能量以刺激穴位、關節、肌肉等，卻不會產生熱能及痛感，也不會影響選手的肌力，而她在隨隊期間就用較為簡便的雷射儀器處理選手過度使用或急性損傷的肌腱炎、拉傷等狀況，這不但不會殘留傳統針灸後的酸軟感，也不會有傷口，「是能幫忙比賽前後疲勞恢復、減緩疼痛的工具。」

高雄長庚中醫部蔡明諺部長表示，雷射針灸(laser acupuncture)是融合傳統中醫與現代醫學的治療，早在1970年代歐洲就已發展低能量雷射治療，並應用於臨床。其機轉是利用波長0.6至1.0μm的低強度雷射照射在穴位，進而調節粒線體合成能量的效率，啟動內分泌調節，達到抗發炎、增進血液循環的功效。同時雷射針灸也突破了傳統針灸的侷限，能加速傷口的癒合與治療包括過敏性鼻炎等各種內科疾病。其優點包含無痛與便利，更能廣泛應用在各種疾病。

高雄長庚醫院在2017年1月成立雷射針灸中心，特別在運動醫學的部分，雷射針灸中心的多位專業中西醫師，藉由雷射針灸的豐富臨床經驗來幫助世界級的專業運動員獲取佳績，就連此次為中華隊獲得首面獎牌的柔道男神楊勇緯以及羽球好手李洋就曾多次接受雷射針灸緩解肌肉不適情況。