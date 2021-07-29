醫美豐額「閉眼看閃電睜眼一片黑」　妙齡女左眼失明告名醫過失

▲妙齡女子為豐額接受「精靈針」注射，卻疑因針劑注入血管阻塞導致左眼失明。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北25歲女子去年到知名整形診所打「精靈針」豐額，沒想到遇上「眼中風」，原本閉上的左眼突然「很多閃電影像」，睜開眼「完全是黑的」，經緊急送醫仍無法挽回失明的左眼，女子不滿診所事後處理態度，控告醫師和診所負責人涉嫌過失傷害後，雙方調解成功，女子撤告，台北地檢署29日處分不起訴。

這名女子在2020年8月11日，到台北市信義區的整形診所，由醫師在左右兩邊額頭注射俗稱「精靈針」的艾麗斯藥劑，號稱可長效型膠原蛋白在生填充劑，女子希望藉由朋友介紹的整形醫師，可以獲得豐滿額頭，沒想到醫師在注射第2劑時，悲劇發生，左眼完全看不到了。

▲痛失左眼的女子提醒想醫美的網友，沒必要就不用做侵入性治療 。（圖／pakutaso）

友人轉發的女子經歷po文指出，當時醫師的緊急處置是，「用針插額頭皮膚擠血，看能不能擠出剛剛注射的東西」，之後女子被緊急送醫又轉院治療，確定左眼失明，後續還可能有腦中風危險，所以女子決定公開自己照片和診斷證明，分享慘痛經驗，提醒網友「沒有必要或需要就不用做侵入性的治療。若需要做醫美，也請大家務必慎選診所及醫生！不要因為他們所謂的不小心而毀掉自己的美好未來！」

另一方面，女子和親友不滿醫師和診所找來退休警官、律師的協調態度，加上遲不提出具體解決方案或和解金，在2021年初決定控告醫師和診所負責人涉嫌過失傷害等罪嫌，之後雙方終於談妥和解條件，女子同意撤回告訴，檢察官依法處分不起訴。

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