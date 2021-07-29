獨／斬美鷹會金流！　特警搜索王鑫團夥多家人頭公司招待所

▲刑事局29日執行絕密任務逮捕天道盟教父級殺手美鷹會大哥王鑫。（圖／記者吳杰澄攝）

突發中心／台北報導

刑事局偵一大隊29日執行絕密掃黑任務，行動搜索對象居然是素有台灣天道盟軍火庫之稱、人稱殺手教父的美華青幫要角、天道盟美鷹會大哥綽號「王老闆」王鑫（68歲、經查無犯罪紀錄）及其女密友林姓女子；據瞭解王鑫混跡江湖行蹤飄忽不定，外傳他擁有美國護照，經常往來美國、大陸上海地區、就算返台也甚少回住處，幾乎都在旅館或美鷹會成員招待所、公司住宿，藉此規避檢警監控。

知情人士透露：王鑫堪稱台灣治安史上最危險的大哥，行事風格剽悍兇狠，但頗重義氣和江湖規矩，道上傳聞他操盤1996年2月四海幫幫主「大寶」陳永和、大哥藺磊洽槍擊命案，真兇迄今逍遙法外。

王鑫混跡江湖進35年、雖經歷包含四海幫主命案遭調查，但檢警苦無證據，王鑫迄今仍無犯罪紀錄，外傳檢警認定近年來包含竹聯幫寶和會涉及立法院華山大樓助理遭槍擊案、台北市中山區濱江街前廢土公會理事長王國振遭開槍案、甚至是去年震驚全台的館長陳之漢在林口健身房外槍擊案，雖然執行者都是竹聯幫寶和會教唆，但檢警懷疑幕後操盤手都與天道盟美鷹會有關。

據瞭解、竹聯幫寶和會近年教唆小弟開槍行兇手法，和當年天道盟美鷹會殺手如出一轍，行兇者多會選擇罹患精神疾病或有身心科就診紀錄者，犯案後並多聘請律師全力抗辯爭取減刑，加上犯案前後聯絡斷點精準，幾乎檢警犯罪偵辦手法都被掌握導致兇嫌獲罪率低、甚至立法院前助理遭槍擊案還締造槍手開槍判無罪的罕見案例。

但如同竹聯幫寶和會要角施俊吉涉及紅景天吸金案的富商綁架案，當初新北刑大從此另闢蹊徑、從擄人勒贖、組織犯罪角度切入，這才順利約談寶和會會長及幕後大老到案接受司法調查。

據悉這次刑事局偵一大隊鑒於該幫策畫槍擊案犯罪手法細膩、犯案斷點無法突破，檢警改從經濟犯罪面相入手，檢警迂迴調查，鎖定王鑫及其女密友涉嫌操盤主持線上博弈集團，作為美鷹會穩定充沛金流來源，從網路簽賭面向，鎖定美鷹會金脈、趁王鑫暫時留宿新店郊區別墅時發起攻堅將他逮捕。

刑事局兵分多路到台北市大同、中山、大安、信義等區搜索被懷疑是王鑫長期合作經營線上博弈詐欺的人頭公司、招待所、物流倉庫等涉案標的，並查扣手機、平板電腦、桌用電腦、大批現金支票等贓帳務，希冀從犯罪金流及涉博弈案件的電磁紀錄突破，刑事局行動到29日深夜陸續逮捕帶回包含王鑫及其林姓女密友、涉案團夥成員6人、追捕行動仍在持續中。

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