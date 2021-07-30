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獨／查4大槍擊案幕後操盤手「王老闆」　竹科開發幫富商喬債10億

▲▼刑事局外觀空景。（圖／記者吳杰澄攝）

▲刑事局預計30日上午將涉嫌暴力討債、組織犯罪的天道盟美鷹會大哥王鑫移送地檢署複訊。（圖／記者吳杰澄攝）

突發中心／台北報導

刑事局偵一大隊29日執行絕密掃黑任務，拘提素有台灣天道盟軍火庫之稱、人稱殺手教父的美華青幫要角、天道盟美鷹會大哥綽號「王老闆」王鑫（68歲、經查無犯罪紀錄）及其女密友林姓女子；據悉這也是王鑫混跡江湖大半輩子第一次被抓回警局。

刑事局宣示：針對近10年矚目性槍擊案包含：立法院廣隆大樓助理遭槍擊案、蘆洲天道盟老大「空寶」槍殺身亡、中山區濱江街北市廢土公會前理事長王國振開槍射腿、以及館長陳之漢遭槍手狙擊等社會矚目性案件、檢警認定均有天道盟美鷹會大哥王鑫在幕後操盤痕跡，29日兵分多路行動，將他逮捕歸案。

除此之外，警方大動作出動近50名警力，其中包含20多名刑事局除暴特勤隊特警，警方行動更獲得台北地方法院、地檢署支持，總計開出17張搜索票、拘票兵分台北、新北市多處收網逮捕美鷹會涉嫌介入上櫃公司經營、政府重大工程標案債務糾紛、以及以釘子戶違建「地上權」手法威逼都更地主支付龐大補償金等恐嚇取財案件。

知情人士透露：王鑫堪稱台灣黑幫教父級人物，為人足智多謀、警方29日行動分赴美鷹會在台北市中山區、大安區開設的人頭公司、招待所執行搜索，檢警並在人頭公司內尋獲一只上鎖鋼鑄保險箱，特勤隊員顧慮室內搜索無法使用霰彈槍硬攻，只能徒手使用破壞器材把保險箱撬開，結果該只關鍵保險箱內居然空無一物「就是要讓警方誤判搜索目標」，讓檢警偵辦進度一度陷入膠著。

所幸警方後來在另一搜索地點順利起獲帳冊、支票大批現金等，檢警調查認為美鷹會介入富商財務糾紛涉嫌暴力討債、恐嚇取財的關鍵證據，包含接受委託介入明台產物保險董事長公子林明洋與李姓建商間上億元債務糾紛。

以及另外一間知名曾上櫃公司經營竹科土地開發案，涉及數十億元股東投資糾紛，美鷹會王鑫儼然以震懾黑白兩道之姿，接受債權人委託出面處理喬債，遭檢警認定有恐嚇取財犯罪之嫌。

另外檢警也查出美鷹會也利用鐵皮屋違建涉入以釘子戶干擾土地開發、都更進度手法，插手台北市大同區某精華地段的土地開發案，檢懷疑該幫會涉嫌以此手法要求地主、開發商支付為數可觀的補償費用或介入都更經營。

但因檢警29日中午行動時，一名拘提對象未在警方監控範圍內，警方截至30日凌晨已陸續增派警力趕赴台中、台南市等地進行大規模搜捕，檢警預計將於今晨依組織犯罪條例、恐嚇取財等罪名將王鑫及其女密友等多名涉案債權委託人移送台北地檢署接受檢察官複訊。

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