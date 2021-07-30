快訊／美鷹會教父級殺手王鑫首曝光！移送北檢特勤實彈押解

突發中心／台北報導

刑事局偵一大隊29日中午執行絕密掃黑任務，逮捕素有天道盟軍火庫、教父級殺手、現任天道盟美鷹會大哥王鑫、這也是王鑫混跡台灣黑幫超過30年以來第一次被逮回警局！

▲天道盟美鷹會大哥王鑫首度落網！刑事局30日凌晨4時出動除暴特勤隊荷槍實彈押解到台北地檢署。（圖／ETtoday新聞雲記者攝）

▲天道盟美鷹會涉案成員一併遭刑事局除暴特勤隊幹員移送。（圖／ETtoday新聞雲記者攝）

檢警共開出5張拘票逮捕包含美鷹會大哥王鑫、及其集團成員王姓、李姓、2名劉姓共5名集團成員到案，警方經過馬拉松式密集偵訊後，總算在30日凌晨4點完成所有初訊作業，訊後並依違反組織犯罪條例將5人先後押解移送台北地檢署交由檢察官複訊。

▲天道盟美鷹會涉案成員一併遭刑事局除暴特勤隊幹員移送。（圖／ETtoday新聞雲記者攝）

但其中一名應執行拘提到案的劉姓犯嫌因未在家，警方行動後立即增派便衣刑警、除暴特勤隊特警兵分多路南下台中、台南等地追捕，警方也順利在30日凌晨將劉男逮捕歸案，專案小組成員目前也將他押回台北地檢署歸案。

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