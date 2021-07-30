美鷹會殺手教父起底！　超強不在場證明「華麗脫身」四海幫主命案

▲天道盟美鷹會大哥王鑫首度落網。（圖／ETtoday新聞雲記者攝）



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現任天道盟美鷹會大哥王鑫首次落網，引發關注。王鑫首混跡江湖超過30年，身上有著4個幫會影子，身上還被懷疑背著多條大哥級命案，25年前四海幫創幫幫主「大寶」命案也被懷疑跟他有關。

檢警共開出5張拘票逮捕包含美鷹會大哥王鑫、及其集團成員王姓、李姓、2名劉姓共5名集團成員到案，警方經過馬拉松式密集偵訊後，總算在30日凌晨4點完成所有初訊作業，訊後並依違反組織犯罪條例將5人先後押解移送台北地檢署交由檢察官複訊。

根據《自由時報》報導，王鑫出身新竹眷村，跟松聯幫已逝大哥覃世維是幼時玩伴，長大後先後到台北打天下，後來王鑫加入吳興街外省掛的海盜幫，覃世維則加入松聯幫。

後來王鑫赴美，認識當時在美深造的天道盟盟主羅福助，羅在美國成立天鷹會，王鑫為副手。1993年時任松聯幫幫主覃世維要求王鑫來幫他，在羅福助默許下王鑫前往當顧問，但覃世維最後仍在1995年於中國被狙殺。

由於覃被狙殺被外界認為是四海幫所為，到上當時就盛傳王鑫要報仇，就在覃過世週年、四海幫創幫幫主陳永和與大哥藺磊洽就在自家地盤被射殺，而王鑫在案發前三天已經離境前往美國，讓這起命案成為懸案。