戴瑋姍批新北官員投書外媒讚防疫　拍馬屁做大外宣

▲新北市議員戴瑋姍。（資料照／行動法庭）



記者呂晏慈／台北報導

國際媒體《外交家》（Diplomat）雜誌29日刊出新北市秘書處長饒慶鈺（Chingyu Yao）投書，文中稱讚新北市長侯友宜防疫政策果斷，且其措施比中央政府更積極。對此，新北市議員戴瑋姍批評，侯友宜不認真讓確診案例清零，還在做大外宣，把新北「假超前部署」，造成市民無法及時被救治的責任全數推給中央，「真的很敢說！」

饒慶鈺29日以「台灣市長如何協助帶領對抗COVID-19」（How Taiwan’s Mayors Helped Lead the Fight Against COVID-19）為題，投書給《外交家》雜誌，文中談及新北市政府在疫情期間的防疫作為，包括執行快篩、民眾自發性減少去市場等公共場所，讓市政府可有效遏止病毒傳播。

不過，該文章引發戴瑋姍質疑，侯友宜不認真讓確診數清零，還在做大外宣，饒慶鈺投書《外交家雜誌》盛讚侯抗疫有成，「喂，有沒有搞錯啊？新北尚未清零，是全國疫情最嚴重的縣市，還是未來能否再度降級的關鍵縣市。」

戴瑋姍批評，新北官員好意思投書給外媒，自我吹噓說，是侯友宜領導台灣對抗新冠肺炎，還把新北「假超前部署」，造成市民染疫無法後送、無法獲得及時醫療救治的責任，全數推給中央，真的很敢說！

戴瑋姍表示，今年中疫情爆發當時，新北沒有社區篩檢站、沒有集中檢疫所、防疫旅館不足、專責病床不夠，加上衛生局大當機、疫調失靈、上千人北病南送、亂喊封城準四級造成恐慌，「全台就幫侯友宜一人圍堵疫情！這些侯市長都忘記了嗎？」

戴瑋姍說，饒慶鈺不好好反省錯誤，反倒是花時間投書外媒，拍侯友宜馬屁、大做外宣工作，為何不多用點心思把防疫工作做好，讓新北清零、全台順利降級、讓商家重新復業？好多市民都還餓肚子等市長把防疫做好呢！