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幼兒「家中成員居家檢疫」禁入園！空服員崩潰：等於孩子不能上課

▲▼防疫,機場,口罩,出入境,交通,空姐,機組員,桃園機場,桃機,出國,流感,空服員,長榮航空。（圖／記者李毓康攝）

▲受疫情與工作性質影響，空服員除工作外幾乎都只能進行居家檢疫或隔離。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

全台防疫警戒降級，指揮中心宣布重啟幼稚園，然而教育部日前制定「幼兒園（教保服務機構）因應COVID-19防疫管理指引」，若幼兒及其同住成員處於居家隔離、居家檢疫、自主健康管理狀態，幼兒將不可入園。空服員工會表示，此規定等於禁止陷入檢疫、工作輪迴機組員的孩子入園，盼教育部調整指引。

空服員工會表示，教育部日前制定「幼兒園（教保服務機構）因應COVID-19防疫管理指引」，從7月27日起開始實施，若幼兒及其同住成員處於居家隔離、居家檢疫、自主健康管理狀態，幼兒將不可入園。

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然而對於機組員而言，受到疫情影響，除了工作時間外，幾乎都必須進行居家檢疫，教育部此規定等於讓機組員的幼兒，在疫情期間幾乎沒有辦法進入幼兒園，不只父母親可能難以兼顧工作，更會剝奪到機組員幼兒受教育和受照顧的權利。

▲▼防疫,機場,口罩,出入境,交通,空姐,機組員,桃園機場,桃機,出國,流感,空服員,長榮航空。（圖／記者李毓康攝）

▲空服員工會呼籲教育部修正指引。（圖／記者李毓康攝）

空服員工會表示，已在第一時間發函連絡相關單位，機組員的防疫規範不只有一定天數的檢疫或自主健康管理，還搭配全套機上防護、外站管理、多次快篩和PCR檢測等，據航空公司統計，機組員的疫苗覆蓋率，第一劑已達九成以上，第二劑也在五成以上，不停提高當中。

空服員工會呼籲，希望教育部能參酌機組員相關的防疫規範，有所配套，盡速調整指引，讓幼兒園和機組員都有所適從，保障到機組員幼兒受教育和受照顧的權利。

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