獨／罵吳宗憲「呷洨」有罪判賠80萬　館長傻眼回應了！

▲館長罵吳宗憲判賠80萬元，得知判決當下超傻眼，表示將會上訴。（圖，資料照／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

館長陳之漢因罵吳宗憲「呷洨」，法院依公然侮辱罪判刑後，北院29日再判他應賠吳宗憲80萬元，得知判決結果當下，館長傻眼表示，先前李天鐸罵他判賠25萬元、彭文正罵他判賠5萬元、董念台罵他判賠5千元，而他罵吳宗憲後捐百萬做公益，竟判賠80萬元，「是不是有甚麼誤會」，除對判決表示遺憾外，也表明一定上訴。

法院認為，館長當時稱吳宗憲「沒倫理」、「地下藝人總統」、「屁中之屁」等語，皆屬可受公評範圍，但館長提到「呷洨」侮辱吳宗憲，事後不但沒道歉，又在民事審理中改口否認罵人，認定館長毫無悔意，判賠80萬元且須在臉書道歉。

吳宗憲委任律師控訴，館長在直播中的多項用語損害名譽，且在案件審理中仍不斷直播嘲諷，至今仍未道歉，要求償精神撫慰金及名譽損失各100萬元，並應在臉書粉專公開PO道歉文，以回復吳宗憲名譽。

館長方表示，吳宗憲身為公眾人物，對公眾評論應有較大的容忍，而直播中的髒話是館長的個人習慣，並不是真要侮辱人。

法官認為，館長先評論吳宗憲，「自以為是大哥的人…今天出來當一個紅人…都歸你管就對了」，再稱對方是「地下藝人總統」，是在質疑吳宗憲自認藝人的領導人、指導網路名人的言論，此部分評論還算合理。

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