嗆吳宗憲「沒倫理、屁中之屁」都無罪　館長判賠80萬理由曝光

▲館長陳之漢不滿吳宗憲批評網紅，於直播中嗆「呷洨」遭求償200萬元，北院29日判他應賠80萬元。（圖，資料照／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

館長陳之漢先前在直播與吳宗憲掀起論戰，其中提到「呷洨」，法院依公然侮辱罪判拘役58日、緩刑2年後，吳宗憲另求償200萬元；法院認為，館長當時稱吳宗憲「沒倫理」、「地下藝人總統」、「屁中之屁」等語，皆屬可受公評範圍，但館長提到「呷洨」侮辱吳宗憲，事後不但沒道歉，又在民事審理中改口否認罵人，認定館長毫無悔意，判賠80萬元且須在臉書道歉。

吳宗憲委任律師控訴，館長在直播中的多項用語損害名譽，且在案件審理中仍不斷直播嘲諷，至今仍未道歉，要求償精神撫慰金及名譽損失各100萬元，並應在臉書粉專公開PO道歉文，以回復吳宗憲名譽。

館長方表示，吳宗憲身為公眾人物，對公眾評論應有較大的容忍，而直播中的髒話是館長的個人習慣，並不是真要侮辱人。

法官認為，館長先評論吳宗憲，「自以為是大哥的人…今天出來當一個紅人…都歸你管就對了」，再稱對方是「地下藝人總統」，是在質疑吳宗憲自認藝人的領導人、指導網路名人的言論，此部分評論還算合理。

▲吳宗憲不滿館長挨告後，仍不斷直播嘲諷，至今更從沒道歉過，除索賠200萬以外，也要求對方公開道歉。（圖，資料照／記者黃國霖攝）

至於說「你自己都沒倫理了，跟人家講倫理」部分，法官參考吳宗憲曾於2004年酒駕、2013年與大學生互毆、婚後與多名女子傳出緋聞、2016年違反證券交易法判決有罪，認為「沒倫理」仍在可受公評範圍內。

提到「屁中之屁」部分，法官考量館長針對吳宗憲評論網紅是屁，反擊稱許多網紅賣東西業績很好，如果吳宗憲做不到就是「屁中之屁」，也屬合理評論範圍。

而館長雖稱髒話是口頭禪，卻沒提出他在「所有影片」都有罵髒話的證據，法官認為，館長很清楚髒話有侮辱他人的可能，卻在直播中提到，「你開一個直播吃火龍果阿，你呷洨也沒人要看」，針對「呷洨」2字，館長曾於刑事偵查中承認，確實在貶低吳宗憲，甚至在收到求償百萬的起訴狀後，又開直播稱，「罵你吃洨，要賠你100萬，我去叫外送茶，幾千塊她就要幫我呷洨」等語，明確侮辱吳宗憲。

法官考量吳宗憲與館長皆為名人，館長罵人後至今仍未道歉，又在民事庭中改口否認罵人，且罵人的影片，仍在館長授權的YouTube頻道播送，認定館長毫無悔意，判館長應依「呷洨」損害吳宗憲名譽賠償10萬元，及70萬元精神撫慰金，並須在臉書粉專PO道歉文，以回復吳宗憲名譽。

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