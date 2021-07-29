萊豬、3+11「都是黑箱」　蔣萬安：該監督就監督、該批判就批判

▲國民黨立委蔣萬安（圖／記者周宸亘攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨立委蔣萬安被視為代表藍營參選台北市長的熱門人選，他今（29日）接受專訪，被詢問到是否將衛福部長陳時中視為假想敵，他回應，現在不是思考這些事情的時候，也沒有在思考；談到陳時中的防疫表現，他表示，萊豬、3+11、高端都是黑箱，「該監督就監督，該批判就全力批判」。

蔣萬安強調，現在疫苗施打到第9類人員，有些高風險病情的民眾，被排除在外，這樣的狀況都會跟政府反映，還有紓困案等等，也有物資到不了第一線醫護手上的陳情，這些可能指揮中心看不到，他都有在協助。

對於在立法院監督陳時中，蔣萬安表示，他就事論事，像萊豬議題、3+11決策、高端疫苗都是黑箱，民眾想了解疫苗採購預算的運用，陳時中只一句說問的人居心叵測，這樣回應才是居心叵測、心裡有鬼，該強烈監督就監督，該批判就全力批判。

國民黨未來如何殺出血路？蔣萬安說，領導這個黨的人很重要，給民眾團結的印象是關鍵，若還是讓大家覺得分裂，就不適合。

他說，現任黨主席啟臣在2020大敗後承擔重責，身為最年輕黨主席，也做很多努力，他給予高度肯定，面對後續改選，前國民黨主席朱立倫要競選也是好事，有競爭有進步、才有比較，是不是能符合黨員期待，就由黨員決定。