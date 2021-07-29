林昀儒激鬥7局惜敗！美女醫驚呼：這孩子「心境穩定得很不Drama」

▲林昀儒。（圖／路透）

記者李佳蓉／綜合報導

19歲桌球小將林昀儒對戰中國球王樊振東，稍早激鬥7局後以3比4落敗，不過「小林同學」靠著精湛的球技與平穩的氣場，將比賽帶入一波波的高潮。美女醫師許書華也在臉書忍不住讚嘆：「這個孩子心境穩定得很不Drama，卻帶我們看到無限的可能。」小小年紀已具備王者之風，實在太勵志！

林昀儒與樊振東的7局大戰，雙方比分相當接近，總是不超過3分，林昀儒在關鍵第6局還從6比9落後追到反敗為勝，扳平戰局到3比3，進入關鍵第7局，讓台灣球迷們看得直呼心臟超痛，但他始終保持冷靜外表和態度，從落後到扳平，更有網友稱這場比賽簡直「神仙打架」，超級精彩。

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家醫科醫師許書華賽後也在粉專《許書華醫師 陪妳寫日記 》驚呼：「這個孩子心境穩定得很不Drama，卻帶我們看到無限的可能。」將球王逼得大粒汗小粒汗皮皮挫，卻只淡淡回一句，「只是堅持打好每顆球」。她認為，這麼樸實無華的道理，卻不見得容易落實參透，「也的確～看他比賽每球的來回都質量高得扣人心弦。」

在觀賞完激鬥7局賽事後，許書華忍不住讚嘆，「小小年紀已具王者之風。太勵志！謝謝你（已納入教養小孩範例教材：你看那個小林哥哥，毫無懼色，非常沈穩內斂喔！）」

PO文底下網友狂刷留言：「他真的很穩健，雖敗猶榮」、「年輕人的世代台灣有希望」、「王者之風」、「比金牌戰還精彩的感覺」、「我帶著女兒們看，也是超級熱血勵志的」、「他的抗壓性之高，令人十分佩服」、「把球王逼上絕境了！ 真的厲害…」、「臺灣人的韌性！」。