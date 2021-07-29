指考英文作文「大學英語授課」　試考生：難易度平易近人

▲試考生說，英文考科難易度與鑑別度與往年相比較平易近人。（圖／大考中心提供）



記者許展溢／台北報導

大考中心分析指考英文試題取材豐富知識性與全球化，善用閱讀策略，也結合生活時事，如中譯英的氣候變化等，試考生認為，題目和往年雷同，難易度平易近人。作文題目為「大學英語講授必修課程」，高中師表示，討論的主題和考生切身相關。

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闈內高中師評論，試題取材廣泛、內容與生活結合、呼應課綱命題精神，試題內包括人文、科學、生活時事，如法商藝術家妮基桑法樂生平及其創作、流星與隕石的區別、短期壓力的好處等，更包括不同地區特色，如中東獵鷹的介紹、法餐廳的由來、美胡佛水建造等，兼具多元及跨領域特色。

高中師表示，中譯英的題目相當符合時事，主題與氣候的變化相關，英文作文討論的主題是和考生切身相關的「大學英語講授必修課程」，第一段說明考生是否認同大學教授以英語授課的趨勢，第二段說明如果學生的必修課是英語授課，將如何因應或規劃，此主題貼近考生實際生活範，考生不僅能英文清楚表達個人意見，同時能思考如何強化自己的英語文能力，以積極面對時代新趨勢。

對於整卷試題難易度，高中師指出「適中」，整卷試題設計涵蓋不同難度的評量，大多控制在中間難度，整體具有一定的鑑別度，有助於區分不同能力群之考生。

試考生則說，難易度與鑑別度與往年相比較平易近人，文意選填有部分單字跳脫往常見的解釋，學生需多花點時間思考再作答，英文翻譯題結合現今極端氣候現象，考生多熟悉此類題型，因此難易度稍低，作文題目為說明是否支持現今大學英語授課的狀況以及未來如何規劃以因應該現象，屬於容易發揮，但難以脫穎而出的考題。

另外，大考中心表示，英文考科備用、防疫和隔離試場共啟用25間，其中備用試場增加2間因考生身體不適和試場設備故障，防疫試場增1間，有考生中午用餐完返回體溫超過標準。上一節國文科違規，有10件手機未關機，將被扣7分，英文科則還沒有收到違規回報。