冰淇淋銷量與溺水率為何呈正比？　指考國文最大亮點還有這一題

▲闈內高中師評論，指考國文試題難易度「中偏難」。（圖／大考中心提供）



記者許展溢／台北報導

作家吳明益小說《 天橋上的魔術師 》出現指考國文考科，大考中心分析，此次試題取材多元，側重高層次閱讀評量，且設計用心，有跨域科學，以關連性研究入題，破解常見因果直覺，要考生思考冰淇淋銷量與溺水率為何呈正比關係？試考生說，整卷注重測驗考生的推論能力。

►點我看國文試題

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闈內高中師評論，試題難易度「中偏難」，閱讀廣閱與深度兼具，此次皆依照課程綱要編製，以評量閱讀評析與思考能力為主軸，著重對文章的理解，並需運用所學知識能力解析試題，並無記憶性、艱深的國學常識或枝微末節的考題。

▲小說《 天橋上的魔術師 》出現在指考國文考科。（圖／大考中心提供）



高中師提到，內容與命題都是國文學科常見或熟悉的深層理解、內容評析與反思、推論因果等均是閱讀時該注意的面向，無論是「國文/非國文」、「文學/非文學」素材皆然。結合學科知識，如典故與國學常識，展現高層次思考的文章鑑賞與評論，這些閱讀歷程與策略，是每年試題的重點。

▲大考中心表示，國文科有跨域科學，以關連性研究入題。（圖／大考中心提供）



試考生認為，國文考科取材多樣，試題除了囊括最近已翻拍成電視劇的天橋上的魔術師，還有紋身在不同文化中符號的象徵，以及對於因果錯覺的探討，解題過程中能獲得各方面的知識與想法，不會限於特定領域的範疇。此外，第40題至第42的題組更是今年試題的大亮點，文中針對國文試題進行分類，更以110年學測國文科試題為例進行說明。

試考生表示，本卷「難度適中」，除了有充分的作答時間，文本之篇幅字數合宜，整份試題較注重測驗考生的推論能力，以及平日所涵養的國文素養。其中，第33題至第34題的題組算是本卷鑑別度高的題目，考生需具備良好統整與分析能力，文本題觀察也十分重要。

▲▼試考生說，第40題至第42的題組是今年試題的大亮點。（圖／大考中心提供）

