指考數學乙不少題目「與歷屆考題重疊」　試考生曝整卷計算量不大

▲試考生和高中師都認為，這次題目只要觀念清楚就能拿高分。（圖／大考中心提供）

記者許展溢／台北報導

大考中心分析（29日）大學指考第2天第一節數學乙試題特色，體現數學與生活連結，評量高中基本概念，試題由易而難。試考生認為難易度和鑑別度都較往年簡單。台北市高中數學科教師群提到，難度沒有什麼太大變化，不少題目跟歷屆都有點重複。

闈內高中師評論，此份試卷由淺入深的試題編排，及多選題由簡而難，均希望能鼓勵學生作答，不要放棄數學，整份試卷取材生活情境試題與基本題型皆有，生活情境試題雖評量學生將文字符號轉成數學式的能力，但試題敘述簡潔易懂，也能降低學生閱讀題目的負荷。

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高中師表示，考生若平常精熟命題範圍內的公式、觀念，並熟讀課本與歷屆試題的試題，應可得高分，此份試卷也能鼓勵學生重在基礎學科知識、技能的奠基，另外取材與生活相關的題材、與時事有關的題材也是此份試卷的特色外，生活情境的文字敘述簡潔易懂。

▲▼指考數乙試題。（圖／大考中心提供）

試考生指出，單選題考了數據分析、多項式函數、期望值，如果觀念夠清楚，這三題都不需要大量計算，整卷計算量不大，主要為觀念題，難易度及鑑別度與往年相比較為簡單，許多考點著重在數學的基本概念，如單選第1題相關係數的表，如非選題的線性規劃，整體試卷計算量並不複雜，唯有選填需花較多時間計算。

北市數學科教師群說，今年試題含括數乙三顆星的所有範圍，難易度與去年相仿，「不少題目與歷屆考題重點重疊」，題目敘述與往年類似，有融入生活情境的數學素養題目（如非選二），題目文字敘述的量適中，而著重於數學觀念的理解與生活應用。試題難易適中，題幹明確，能引導正常教學，而不以死背公式來代替學習，此份試題若觀念清楚，則作答容易。