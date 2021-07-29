快訊／特殊交友圈燒高雄！足跡一次曝　85大樓、商旅飯店都在列

▲特殊交友圈群聚延燒至高雄，28、29日共3明確診者活動接觸史。（圖／高雄市政府）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市29日新增2例確診個案，全國案號為15741、15744，感染源與國內「特殊交友圈」和南北移動有關係。衛生局公布5處足跡，包括85大樓寒舍、三多好地方飯店、新世代精品商旅、維尼剪髮以及歐遊精品商旅。

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▲衛生局公布5處足跡。（圖／高雄市政府）

衛生局表示，案15741為本國籍30多歲男性，為全國案15725接觸者，21日出現腹瀉、咳嗽等症狀，27日匡列為接觸者，28日至醫院採檢PCR陽性確診(CT值22.82)，目前於負壓隔離病房治療中。個案共計匡列93人，其中60人已採檢，21人PCR陰性，1人PCR陽性(案15744)，其餘採檢中。

▲案15741為這起群聚的感染源，共計匡列93人。（圖／高雄市政府）

另案15744為本國籍50多歲男性，無症狀，27日匡列為接觸者，28日至醫院採檢PCR陽性確診(CT值27.1)，目前於負壓隔離病房治療中。接觸者皆可清楚掌握，無公布公共場所活動史。個案共計匡列21人，全數已採檢，其中1人陰性，1人陽性(尚未有案號)，其餘檢驗中。

▲案15744為案15741的友人，共計匡列21人，其中1人檢出陽性反應。（圖／高雄市政府）

疫調指出，案15741自7月13日起多次外出與北部友人聚會，直到21日疑似出現症狀後，仍在25、26日到「歐遊國際旅館」與案15744聚會，13天內去了至少4家商旅、飯店。

這起群聚案件會曝光的原因，是直到案15741的室友(案15725)出現症狀後，自行到院採檢發現確診，匡列後才發現感染來源。

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