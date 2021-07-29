高帥男佈線5月色誘服飾店闆娘投資　327萬半生拚搏差點泡湯

▲國光派出所員警張哲瑋頒發感謝狀給黃姓行員，感謝她協助阻詐。（圖／警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市大里區一名經營服飾店有成的50歲莊姓女老闆，3月份透過交友軟體結識住在紐約的陳姓男子，莊女深受其高帥外型吸引，陳男每天噓寒問暖、討女歡心，陳男聊了5個月後，見已取得莊女信任，聳恿投資香港服飾，莊女一時被愛情沖昏了頭，到華南銀行要匯326萬9299元，行員機警報案，並和趕到的員警耐心規勸，終於打消莊女匯款念頭，成功保住半生所打拚的積蓄。

霧峰警分局國光派出所員警張哲瑋、林明緯日前接獲華南銀行大里分行黃姓行員通報，有名婦人要匯款美金11萬6513.34美元，折合新台幣為326萬9299元到國外帳戶，疑似遭詐騙，2人火速趕往現場，經與行員耐心解釋及勸說，終於讓莊女打消匯款念頭。

莊女表示，今年3月在網路上認識佯稱在美國紐約的陳姓男子，2人聊天、互動5個多月，相談甚歡，她也逐漸接納和信任對方，禁不起陳男一再慫恿和保證穩賺不賠、低風險又高報酬，於是同意投資香港賽馬和時尚服飾等。

張哲瑋、林明緯2人了解原委後，立即向莊女解釋此為常見詐騙伎倆，莊女原本半信半疑，後來又提供相關詐騙新聞案例，莊女這才恍然大悟，慶幸有行員的細心觀察及警方的耐心協助，才沒再失去愛情後，又失去長年辛苦賺來的積蓄。

警方提醒，詐騙集團花了5個多月，慢慢聊天取得莊女信任，加上知悉莊女經營衣服飾店有成，有意擴大版面的企圖心，而且投資金額並非整數，而是經過精算後得出的數字，更令莊女深信不已，在在都顯示詐團分子精心算計，令人防不勝防。

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