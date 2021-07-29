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挺東奧！百貨同推限定優惠　千元抵用直接折、咖啡免費送

▲百貨奧運相關促銷。（圖／各業者提供）

▲新光三越因應奧運熱潮，推出抵用券延長加碼促銷。（圖／各業者提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

東京奧運氣氛正夯，台灣選手展現實力奪牌，也鼓舞國人低迷已久的防疫心情，新光三越、微風與京站也針對這股熱血氣氛，推出相關優惠，包括千元抵用券使用期延長、咖啡免費送，還有粉絲團留言抽T恤，讓你不在東京也能體驗奧運風。

新光三越因應東京奧運熱潮，加碼將原定回饋只到7／29的「超級會員禮賓週」酬賓券回饋活動，延長至8／2，會員開啟專屬APP，即可直接領取新光三越1,000元至5,000元不等的酬賓券，可在全台15家分店、新光三越APP精選優惠或透過熟客系統購物，皆可折抵消費，全館單筆滿1,000元現抵100元、名品、大家電、法雅客、iStore單筆滿1萬元現抵500元。

▲百貨奧運相關促銷。（圖／各業者提供）

微風也推出即起至7／30，原價110元的梅森凱瑟MAISON KAYSER法國魔杖買一送一優惠，Trine & Zen也推只要姓名任一字，與舉重女神郭婞淳相同者，出示證件可享任一飲品8折，任兩字相同5折，全名字相同者免費1杯，而Rosmarino「預購」義大利麵料理包，可享買三送。

▲百貨奧運相關促銷。（圖／各業者提供）▲百貨奧運相關促銷。（圖／各業者提供）

▲梅森凱瑟MAISON KAYSER法國魔杖買一送一，只要姓「郭」飲品就有8折。（圖／各業者提供）

京站時尚廣場也推出奧運同慶方案，館內N.Y. Bagels Café漢堡任選第二件半價、21 Plus購買烤半雞即享第二件半價、阿爸的芋圓綜合銀耳湯享第二件半價優惠等，此外在官方臉書FB粉絲團，從即日起至8／8，公開分享指定貼文+Tag也正在關注賽事的親友+留下為中華健兒加油的話，還可抽 Nike指定款短袖T恤，若中華隊勇奪金牌，則再加碼抽200元京站禮券。

▲百貨奧運相關促銷。（圖／各業者提供）

▲京站N.Y. Bagels Café漢堡任選第二件半價。（圖／各業者提供）

板橋大遠百推出「遠百超級年中慶」檔期。即起至8／9日1F國際精品當日單筆滿1萬元送1,000元抵用券，8／22前百貨服飾、名品當日累計滿5,000元送500元抵用券；男、女、童裝、家用當日單筆滿6,800元加送200元抵用券；大家電當日單筆滿1萬元送1,000元抵用券，保健器材當日單筆滿5,000元送500元抵用券。

汐止遠雄廣場也推出「夏Yeah熊有感！指定櫃位滿千送百」即起至8／8化妝品、運動服飾、戶外用品等指定專櫃當日累計滿3,000元送300元抵用券；宜得利家居單日單筆滿5,000元送500元抵用券；集雅社、富士按摩椅、高島單日單筆滿1萬元送1,000元抵用券；加碼餐飲回饋，當日累計滿3,000元送200元抵用券。

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