台日再突破！游錫堃明有望同框安倍晉三　美日台國會連線戰略論壇

▲安倍晉三、游錫堃。（合併圖／路透、記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

立法院長游錫堃明（29）日上午將以台日交流聯誼會會長名義出席「台美日國會議員戰略論壇」視訊會議，涉外人士向《ETtoday新聞雲》透露，日方有望派出重量級代表、日本前首相安倍晉三致詞，美方致詞代表有參議員Bill Hagerty、Edward Markey。此次論壇將規劃為公開及閉門會議兩部分。

安倍晉三7月17日曾公開接受日本電台專訪，他在談及日本贈台疫苗時表示，台灣是日本的老朋友、好朋友，因此贈送新冠疫苗給台灣，是「理所當然的」。

「台美日國會議員戰略論壇」預定於台灣時間7月29日上午7時至9時以線上會議方式舉行，此次論壇由日本友台跨黨派國會議員團體「日華議員懇談會」倡議舉行，並由日本政策研究大學院大學副院長道下德成（MICHISHITA Narushige）教授擔任主持人。

據了解，道下德成將以「中國崛起及日本方面所作回應」 為題進行簡報。

日華懇將此次論壇規劃為公開及閉門會議兩部分，其中開幕致詞將會公開播出，隨後論壇主持人道下教授所進行的簡報、戰略對話、閉幕式致詞則為閉門會議，僅開放相關者與會。

與談人來自「日華議員懇談會」、美國「國會台灣連線」及本院「台日交流聯誼會」成員，此次論壇對於強化台美日三邊及提升台日雙邊關係都有深刻及重要歷史戰略意義，未來更期盼能與美日等理念相近的國家持續深化民主同盟友好關係。

我國團員除了游錫堃外，將分別由本院台日交流聯誼會副會長及會員代表出席，包含民進黨立委羅致政委員、國民黨立委陳以信、民眾黨立委蔡壁如及時代力量立委陳椒華。