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新竹光臨藝術節30日登場　林智堅臉書搶先公布3打卡美景

▲新竹光臨藝術節30日登場　林智堅臉書搶先公布3打卡美景。（圖／新竹市府提供）
▲「新竹光臨藝術節」隆恩圳燈區今晚開始開放線上預約。（圖／新竹市府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

全國疫情警戒降為二級，「新竹光臨藝術節」隆恩圳燈區本周五（30日）起開展，展期至8月14日，採「線上預約制」做觀展容留量、分流管控。燈區展出來自澳洲、香港、荷蘭、日本及台灣等國際藝術家共8件作品，今（28日）晚7點將於「市長林智堅」臉書公布7/30(五)至8/2(一)的預約連結。林智堅也公開3處必訪打卡點，大型藍色飛彈「BIG BANG」、絕美稻浪「光圳」與發光豆娘「You Can't Catch Me」，也呼籲民眾觀展務必遵守防疫，落實實聯制、全程戴口罩、保持戶外1公尺社交距離。

林智堅市長表示，2021台灣燈會在新竹市今年初因疫情停辦，後轉型為2021新竹光臨藝術節，又因春夏季疫情嚴峻延期辦理。恰逢7月27日全國疫情警戒調降二級，市府近日佈展試燈，將於本周五展出新竹光臨藝術節的「隆恩圳燈區」。展區依循中央流行疫情指揮中心各項指引，包括限定出入口進出、實聯制、總量管控、分流進出，邀民眾把握機會預約，也務必落實觀展防疫。

▲新竹光臨藝術節30日登場　林智堅臉書搶先公布3打卡美景。（圖／新竹市府提供）

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▲由台灣「有用主張UxU Studio」團隊設計，由無數白色羽毛組成的「Big Bang大飛彈」，在藍色燈光襯托下，宛如是撞擊地面前一刻被凝結在空中，給民眾無限視覺衝擊。

隆恩圳燈區布展從東大路到民主路之間，共展出8件作品，利用隆恩圳水道與公園步行空間，更結合林蔭環境，打造各具特色的光影藝術，有水圳上飛舞的蜻蜓、榕樹下發出唯美光芒的燈牆、林蔭間再現日出時分的霧氣步道，營造豐富的視覺燈光饗宴。

林智堅公開3處打卡點，第一是由香港「WHITEGROUND」團隊打造的「The Wishing Field光圳」，由3千條LED燈管組成，與下方隆恩圳水道波浪相輝映，當風吹過時，光源還會隨之調整，在漆黑間閃爍、遠望過去宛如整片絕美稻浪。

第二是由無數白色羽毛組成的「Big Bang大飛彈」，由台灣「有用主張UxU Studio」團隊設計，在藍色燈光襯托下，宛如是撞擊地面前一刻被凝結在空中，給民眾無限視覺衝擊。

第三則是日本藝術家島田正道創作的「You Can't Catch Me豆娘」，在圳邊裝設24座模擬豆娘姿態的燈具，觀展時會先發現棲息於柵欄上的發光豆娘，若接近這些燈具就會依序亮起，營造豆娘飛離的動畫效果，栩栩如生。

▲新竹光臨藝術節30日登場　林智堅臉書搶先公布3打卡美景。（圖／新竹市府提供）

▲日本藝術家島田正道創作的「You Can't Catch Me豆娘」，在圳邊裝設24座模擬豆娘姿態的燈具，觀展時會先發現棲息於柵欄上的發光豆娘，若接近這些燈具就會依序亮起，營造豆娘飛離的動畫效果。

「新竹光臨藝術節-隆恩圳燈區」採線上預約、免費參觀，展期7月30日至8月14日，每天分為兩梯次參觀，為晚上7時至8時30分、與晚上8時30分至10時，各有500名限額，採線上預約，連結將於今（28日）晚7點在市長林智堅臉書（https://www.facebook.com/taiwango0527 ）公布，第一階段預約開放至下周一（8月3日），請民眾提早上網預約。

都發處提醒民眾，入場時務必依循預約指定的入口進入，以落實分流；進入需出示預約截圖、預約的電子郵件頁面、或列印出實體票券，供工作人員查驗，活動全程須遵守防疫指引，戶外全程配戴口罩，落實實聯制，並保持戶外1公尺以上社交距離，盼民眾體諒，在符合防疫指引下、悠閒欣賞作品。

▲新竹光臨藝術節30日登場　林智堅臉書搶先公布3打卡美景。（圖／新竹市府提供）

▲新竹光臨藝術節30日登場　林智堅臉書搶先公布3打卡美景。（圖／新竹市府提供）

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