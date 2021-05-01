「花燈小人歡笑聊天」乍看好溫馨！一看主題萬人笑瘋：老爸躺槍

▲笑這麼開心～應該是什麼死黨聊天的主題吧？（圖／翻攝自路上觀察學院）

網搜小組／鄺郁庭報導

因為疫情影響，台灣燈會30多年來首度停辦，不過，新竹市府趕在51連假前夕推出「新竹市光臨藝術節」暖身活動，8組「燈王」已評選出來，包含超過300組全國花燈競賽作品，從即日起至5/2於孔廟廣場展出。就有網友前往賞燈，結果發現一組花燈超有哏，忍不住拍照上傳臉書，讓萬人都笑瘋。

一位女網友在臉書《路上觀察學院》貼出一組花燈的照片，只見作者做了3個人形花燈，一起站在一塊紅色地毯上，中間位置黃衣服的男人似乎正在說話，讓兩邊聽著的人都笑開了嘴。更仔細看會發現，右邊的藍衣男笑彎了腰，左邊的紫衣男甚至笑倒在地。

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▲假裝父親的……？這我不忍心唸完，只能幫爸爸QQ了。（圖／翻攝自路上觀察學院）

這個作品感覺上就是三五好友在聊好笑的話題，乍看相當溫馨有愛。結果一看到花燈主題之後，原PO忍不住笑出來，因為板子上寫的並不是什麼好友聊天，而是「假裝父親的笑話很好笑」。女網友不禁幫爸爸QQ「爸爸表示：」並hashtag打卡自己是在新竹燈會看到這組花燈。

照片一出，吸引超過1.1萬人按讚，網友都笑噴，「好真誠的作品喔」、「百善『笑』為先」、「父親難當，孩子更難當」、「這麼誠實好嗎」、「爸爸笑著笑著就哭了」、「好會想主題」、「我要去朝聖」、「這是我看過最好的燈會」、「這孩子有前途」、「求爸爸心理陰影面積」、「有時候也是老婆的心聲。」