　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「花燈小人歡笑聊天」乍看好溫馨！一看主題萬人笑瘋：老爸躺槍

▲▼ 。（圖／翻攝自路上觀察學院）

▲笑這麼開心～應該是什麼死黨聊天的主題吧？（圖／翻攝自路上觀察學院）

網搜小組／鄺郁庭報導

因為疫情影響，台灣燈會30多年來首度停辦，不過，新竹市府趕在51連假前夕推出「新竹市光臨藝術節」暖身活動，8組「燈王」已評選出來，包含超過300組全國花燈競賽作品，從即日起至5/2於孔廟廣場展出。就有網友前往賞燈，結果發現一組花燈超有哏，忍不住拍照上傳臉書，讓萬人都笑瘋。

一位女網友在臉書《路上觀察學院》貼出一組花燈的照片，只見作者做了3個人形花燈，一起站在一塊紅色地毯上，中間位置黃衣服的男人似乎正在說話，讓兩邊聽著的人都笑開了嘴。更仔細看會發現，右邊的藍衣男笑彎了腰，左邊的紫衣男甚至笑倒在地。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝自路上觀察學院）

▲假裝父親的……？這我不忍心唸完，只能幫爸爸QQ了。（圖／翻攝自路上觀察學院）

這個作品感覺上就是三五好友在聊好笑的話題，乍看相當溫馨有愛。結果一看到花燈主題之後，原PO忍不住笑出來，因為板子上寫的並不是什麼好友聊天，而是「假裝父親的笑話很好笑」。女網友不禁幫爸爸QQ「爸爸表示：」並hashtag打卡自己是在新竹燈會看到這組花燈。

照片一出，吸引超過1.1萬人按讚，網友都笑噴，「好真誠的作品喔」、「百善『笑』為先」、「父親難當，孩子更難當」、「這麼誠實好嗎」、「爸爸笑著笑著就哭了」、「好會想主題」、「我要去朝聖」、「這是我看過最好的燈會」、「這孩子有前途」、「求爸爸心理陰影面積」、「有時候也是老婆的心聲。」

ET快訊
剛交屋！鄰居「客變大門向外開」擋住3／4出口　她崩潰：怎麼辦
定序曝「機師與諾富特重症」交互傳染！指揮中心揭疫情發生時間
女學霸「招魂7次失敗」父淚：掛心學業　表哥一句話才聖筊

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

永福星星兒組織聯隊　參與扶輪盃身障拔河賽大獲全勝！

百元理髮進駐超商！小弟弟披藍布巾「坐椅剪髮」　網笑：新服務？

女學霸「被輾2次身亡」整路屍塊　乘客還原真相：司機一直長按喇叭

案1129雲林朝天宮周邊用餐、逛街購物2hrs　清潔隊全面大消毒

遠距男友超愛傳「咬妳喔」+（摸頭！　她尷尬想分了：一直講好噁

定序曝「機師與諾富特重症」交互傳染！指揮中心揭疫情發生時間

老公怒摔手機！全職媽「討維修費」遭嗆：那是我買的，不會給妳錢

「花燈小人歡笑聊天」乍看好溫馨！一看主題萬人笑瘋：老爸躺槍

半套按摩「布條2小時1200」怎變1小時？現場笑翻　莊人祥回應了

華航案20人確診「1插管」　還有2機師被列為嚴重肺炎

清寒女高中生校門前遭公車撞死！　司機「車上有40乘客」：只有2選擇

撞擊畫面曝！女高中生被公車輾斃　國二妹痛哭...司機赴靈堂鞠躬道歉

緊急CPR救回昏倒咖啡店闆娘！　帥氣鮮肉男客是「警專海巡生」

隋棠經營婚姻之道「可以吵架，學會和好」　《犀利》霸凌傳10年...通話朱芯儀：有點荒謬！

飼主無聊把虎斑貓染成綠貓解悶 救援後「來不及迎新家」不治亡

追嫌犯10km後他棄車逃險撞民宅　勇警跳上駕駛座急剎車阻悲劇！

吳慷仁「結婚是重要選項」一定會公布　大方談邵雨薇：我是她粉絲..還差點爆雷XD

超狂助理潛伏實況主家中4小時！開火煮泡麵、浴室洗頭都沒被發現

超派米克斯狂吠誓死捍衛家園！　郵差先生調皮放慢動作悄悄離開

前所長哽咽「對不起全國警察！」　談監視器被格式化：皆據實以告

永福星星兒組織聯隊　參與扶輪盃身障拔河賽大獲全勝！

百元理髮進駐超商！小弟弟披藍布巾「坐椅剪髮」　網笑：新服務？

女學霸「被輾2次身亡」整路屍塊　乘客還原真相：司機一直長按喇叭

案1129雲林朝天宮周邊用餐、逛街購物2hrs　清潔隊全面大消毒

遠距男友超愛傳「咬妳喔」+（摸頭！　她尷尬想分了：一直講好噁

定序曝「機師與諾富特重症」交互傳染！指揮中心揭疫情發生時間

老公怒摔手機！全職媽「討維修費」遭嗆：那是我買的，不會給妳錢

「花燈小人歡笑聊天」乍看好溫馨！一看主題萬人笑瘋：老爸躺槍

半套按摩「布條2小時1200」怎變1小時？現場笑翻　莊人祥回應了

華航案20人確診「1插管」　還有2機師被列為嚴重肺炎

生魚片握壽司也有素食！高雄隱藏版日料　鮭魚壽司口感超逼真

永福星星兒組織聯隊　參與扶輪盃身障拔河賽大獲全勝！

猿隊多數球員也不想打疫苗　相關配套措施要做好

炭火燒烤結合法式醬汁　高雄法餐攜手台中地雞燒舉辦六手餐會

百元理髮進駐超商！小弟弟披藍布巾「坐椅剪髮」　網笑：新服務？

【台幣攻上27元3】現在該不該買美元保單？　達人建議3面向衡量

中職4月MVP出爐　德保拉、林泓育當選

女學霸「被輾2次身亡」整路屍塊　乘客還原真相：司機一直長按喇叭

華航機師案持續擴大　葉毓蘭歸咎「某立委」政治力介入防疫

退役女川粉闖國會中彈亡　家屬擬求償2.8億元！10日內開告警方

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

生活熱門新聞

案1128按摩一小時！3月才查獲「小姐做半套」

上班突然跑回家　竟撞見公公偷吃陌生女子

絕美禮生曬「比基尼照」！胸口開大洞

白河水庫永遠0進帳　在地人：早停用

快訊／諾富特群聚感染擴大？遊覽車司機發燒

即／中正大學全校自主監測14天　網：今天全校去參訪

快訊／中正大學4師生接觸確診者　採檢結果出爐

諾富特主管引爆「群聚傳播鏈」　3大破口曝

中正大學4師生跟確診者晚餐　19堂選修課名單曝

提巨桶水爬4樓！外送見「235元硬幣海」火了

指揮中心公布　確診飯店主管足跡

環抱巨乳閨蜜「捧奶幫遮點」！妹頭全裸自拍貼IG

45級分繁星上高醫牙！溪高男回擊酸民：沒毛病吧

取貨時「店員問1句」超困擾！過來人有感

更多熱門

相關新聞

197件女用內衣隨意擺放成藝術品參展 民眾爆：偷來的

197件女用內衣隨意擺放成藝術品參展 民眾爆：偷來的

「ARTCLOUD中國（SAP）藝術大獎」的線上活動中，名為《197》的入圍作品將女性內衣隨意擺放在桌上，獲得8000多票。不過，沈女士爆料，該作者在2年中以「非正常方式」獲取197件女性內衣，並將其作為藝術品參展。除照片外，作品展示區還有一條時長47秒的197件內衣「非正常方式」獲取時的影像記錄。

全國花燈競賽光華高中令人驚豔！

全國花燈競賽光華高中令人驚豔！

台南市議會訪新竹觀摩

台南市議會訪新竹觀摩

出嫁前1天！爸請假「呆坐獨抱貓咪」照片超催淚

出嫁前1天！爸請假「呆坐獨抱貓咪」照片超催淚

新竹8大得獎花燈、80攤市集免費逛！

新竹8大得獎花燈、80攤市集免費逛！

關鍵字：

花燈燈會燈籠主題作品爸爸笑話

讀者迴響

熱門新聞

案1128按摩一小時！3月才查獲「小姐做半套」

福原愛激怒日本人2原因「非偷吃」

鬼澤CP 8年了！鬼鬼曬照喊話玉澤演勾回憶殺

生到累了！媽曝老公產子爆笑照

17歲狠毒嫩妻正面身影曝　長髮低胸背景起底

「西藏冒險王」屍檢結果大逆轉

《7號房》鄭元燮離世！冤獄15年遺願：想活在沒拷問的世上

上班突然跑回家　竟撞見公公偷吃陌生女子

瑞莎拗她來教台灣選手！「閨蜜教練」背景超狂

「台灣第一AV男優」床上摸Lulu！

中正大學1教師3學生與確診個案共進晚餐

股票1天賺10萬！他囂張曬照卻糗翻

結婚一年沒懷孕　老公「竟然是女人」

抬頭驚見一線生雞！挺大圓肚休息

絕美禮生曬「比基尼照」！胸口開大洞

更多

最夯影音

更多
清寒女高中生校門前遭公車撞死！　司機「車上有40乘客」：只有2選擇

清寒女高中生校門前遭公車撞死！　司機「車上有40乘客」：只有2選擇
撞擊畫面曝！女高中生被公車輾斃　國二妹痛哭...司機赴靈堂鞠躬道歉

撞擊畫面曝！女高中生被公車輾斃　國二妹痛哭...司機赴靈堂鞠躬道歉

緊急CPR救回昏倒咖啡店闆娘！　帥氣鮮肉男客是「警專海巡生」

緊急CPR救回昏倒咖啡店闆娘！　帥氣鮮肉男客是「警專海巡生」

隋棠經營婚姻之道「可以吵架，學會和好」　《犀利》霸凌傳10年...通話朱芯儀：有點荒謬！

隋棠經營婚姻之道「可以吵架，學會和好」　《犀利》霸凌傳10年...通話朱芯儀：有點荒謬！

飼主無聊把虎斑貓染成綠貓解悶 救援後「來不及迎新家」不治亡

飼主無聊把虎斑貓染成綠貓解悶 救援後「來不及迎新家」不治亡

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面