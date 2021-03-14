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7成市民盼再見台灣燈會 　市府：兒藝節、新竹光臨藝術節展出

▲7成市民盼再見燈會 　市府：兒藝節、新竹光臨藝術節展出。（圖／新竹市政府提供）
▲2020年仲夏藝文季壓軸場，由台灣本土馬戲藝術團「FOCA福爾摩沙馬戲團」於關新公園帶來精彩特技表演，吸引5千人參加。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市政府與中央在年初考量疫情決定停辦台灣燈會，市民公布最新民調，有近9成新竹市民支持這項決定；隨疫情趨緩，多數市民最期待觀光旅遊能復甦，更有7成受訪者「希望燈會作品再次展出」。市長林智堅說，感受到民眾的期待，將於4月清明連假舉辦一年一度兒童藝術節，並於7至9月舉辦「新竹光臨藝術節」，藝文活動結合古蹟光雕作品，帶給民眾最有原創性的藝文饗宴。

市府今（14）日公布最新民調，高達87%的新竹市民對市府在武漢肺炎防疫措施表現感到「滿意」，並且支持停辦台灣燈會的決定。但若疫情發展獲得有效控制，有70.9%的民眾期待相關光雕藝術作品能以適當的方式展出。

▲7成市民盼再見燈會 　市府：兒藝節、新竹光臨藝術節展出。（圖／新竹市政府提供）

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▲2020年仲夏藝文季，在關新公園造成前所未有的轟動。

同時也有75.2%的新竹市民對竹市產業、經濟、觀光的復甦感到「有信心」，其中市民最期待復甦、占比最高的就是「觀光旅遊」。

對此，新竹市政府表示，一直以來都不放棄與藝術家及廠商溝通協調，讓優秀藝術作品能被看見。今年4月將在連假左岸水源草原及新竹州廳盛大舉辦兒童藝術節，邀集超過40攤文創市集和美食餐車，白天有大型遊具和藝文展演，晚上則可看到絕美古蹟光雕秀。

7月至9月也會舉辦「新竹光臨藝術節」，推出光雕與燈飾作品，邀請大家來到新竹市度過精彩的夏日假期。市府表示，雖然台灣燈會因疫情熄燈，但光臨藝術節會繼續點亮新竹與台灣，「光來了，黑暗就散去」，祝福大家能盡早度過疫情、恢復正常生活。

民調也顯示，高達九成（87.2%）受訪者對身為新竹市民感到光榮，並有75.2%的民眾表示「滿意」林智堅市長的施政表現，過去一年來，令人最有感的是全市公園改建、天空纜線地下化等建設。

林智堅市長表示，感謝市民支持、市府團隊努力，他上任以來以市民的需要與期待為第一優先，不僅以設計力導入公共建設，提升城市美學，改善城市長期來缺乏優質公共建設的難題，新竹市總體競爭力也因此在2020首度登上全國第一，讓市民找回光榮感、認同感。

市府表示，此份民調由新竹市政府委託循證民調有限公司調查，於本次民調自今年3月2日到3月9日間，對居住新竹市年滿20歲的民眾抽樣調查，完成數達1070份，抽樣誤差在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負3%。


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