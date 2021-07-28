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判完「國安法第一案」　香港法官馬上接到「人肉炸彈恐嚇電話」

▲▼判完「國安法第一案」　香港法官馬上接到「人肉炸彈恐嚇電話」。（圖／翻攝香港法院）

▲香港國安法指定法官杜麗冰、彭寶琴、陳嘉信。（圖／翻攝香港高等法院）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港國安法指定法官杜麗冰、彭寶琴、陳嘉信27日就香港第一起「港版國安法」案件裁定被告人唐英傑罪行成立。不料，同日下午5點多，杜麗冰的辦公室就接到一通恐嚇電話，對方大罵3名法官為「狗官」，揚言要以人肉炸彈攻擊杜，並砍死另外兩名法官。

根據港媒報導，杜麗冰辦公室的職員下午5點45分接獲一通可疑電話，對方一接通就大罵杜麗冰、彭寶琴、陳嘉信是「狗官」，揚言要以人肉炸彈攻擊杜麗冰，還要砍死另外兩人，之後就掛斷電話。

▼唐英傑案件開庭，港警在法院外戒備。（圖／路透社）

▲▼香港國安法,港版國安法,唐英傑案件開庭。（圖／路透社）

接獲電話的職員認為事態嚴重，馬上報警，警方相當重視此情形，以刑事恐嚇處理，並交由「有組織罪案及三合會調查科」（俗稱：O記）接手調查。

對此，香港律政司表示，法官行使司法權力時，必嚴格依據適用法律和證據處理案件，並受到《基本法》第八十五條保障，獨立地進行審判，不受任何干涉，「法官因履行司法職能而被人恐嚇並威脅其人身安全，特區政府必定嚴正執法，絕不會容忍這種無視法紀及損害法治的卑劣惡行，警方會將不法分子早日緝拿歸案，保障社會安寧。」

香港律政司還提到，根據《刑事罪行條例》第二十四條，威脅他人使其人身遭受損害，即屬犯罪，一經循公訴程序定罪，可處監禁五年，「恐嚇屬嚴重罪行，任何人都不應以身試法。」

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