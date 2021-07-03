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喊撤換衛生局長刷整排苗栗縣議員電話　恐嚇男疑似從桃園打來

▲無黨籍苗栗縣議員黎煥強（左3）等9位議員，質疑衛生局長張蕊仙防疫失職，要求撤換。（圖／議員黎煥強提供，下同）

▲無黨籍苗栗縣議員黎煥強（左3）等9位議員，質疑衛生局長張蕊仙防疫失職，要求撤換，恐嚇的男子疑似來自桃園。（圖／議員黎煥強提供，下同）

記者黃孟珍、林冠吟／苗栗報導

苗栗縣議員要求撤換衛生局長卻遭到電話恐嚇！苗栗縣議會2日召開第5次定期會議，9名跨黨派議員含曾玟學在內，聯合要求撤換衛生局長，質疑疫情失控張蕊仙失職。不過晚間卻傳出，民進黨議員陳光軒、無黨籍議員曾玟學、黎煥強等就接到同一名男子的恐嚇電話，根據區碼顯示，該名男子疑似來自桃園，苗栗縣警局獲報後介入調查，目前已釐清男子身分，將通知其到案說明。

苗栗縣日前爆發電子大廠群聚感染，感染範圍擴及3廠，其中台灣IC大廠京元電子更是重災區之一。2日苗栗縣議會召開第5次定期會議，曾玟學等議員聯合9名縣議員，就提出質疑，認為縣內疫情擴散衛生局局長張蕊仙失職，要求徐耀昌撤換衛生局長，卻在晚間7時許左右陸續接到恐嚇電話。

▲苗栗縣衛生局長張蕊仙，連日來所承受的壓力，被1句「太晚怕吵到縣長」的指控而委屈落淚。（圖／記者黃孟珍攝）

▲苗栗縣衛生局長張蕊仙委屈落淚。（圖／記者黃孟珍攝）

據了解，黎煥強等人2日晚間7時許左右，先後接獲區碼為03的來電，疑似來自桃園。男子先是表明「很支持你們這樣年輕議員」，不過話鋒一轉就表示要黎煥強等人「不要這樣欺負小女生」，「做不好教她就好了」，「應該要跟縣長和局長合作去解決問題，不是去刁難她」，最後可能因未獲得議員正面回應，口氣轉硬直嗆，「當議員態度不要那麼囂張」、「等你沒當議員等著被修理」、「改天換我們上網修理你」等語。

▲▼苗栗縣議員曾玟學和黎煥強。（圖／翻攝自臉書）

▲苗栗縣議員曾玟學和黎煥強上午剛提出要撤換衛生局長張蕊仙，晚間就接到恐嚇電話。（圖／翻攝自臉書）

曾玟學接獲恐嚇電話表示，民代基於職責監督縣府本就天經地義，對於縣內疫情擴散與疫苗施打等種種措施，也有向張蕊仙提出具體建議，不過其失能、失職造成縣內疫苗施打混亂等事實，要求徐耀昌撤換失能的衛生局長，是基於職責。而這位不明人士為什麼可以有這麼多議員的私人電話，才應該是需要被關注的地方。

苗栗縣刑大隊長游文勝指出，獲報後已向3位議員電話聯絡了解實際案情，並在第一時間成立專案小組，目前已掌握犯嫌背景資料及動態，並報請檢察官指揮偵辦。不過犯嫌為逃避警方追查，斷絕任何對外聯繫，警方仍不會放棄查緝，全案將在犯嫌到案後，以涉嫌違反刑法第305條恐嚇危害安全罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

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