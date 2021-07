德州化學工廠爆「大規模傷亡」　外洩事故至少2死4傷

記者詹雅婷/綜合外電報導

美國德州拉波特(La Porte)化學工廠「LyondellBasell」27日晚間發生外洩事故,現已確認至少2人死亡、4人燒傷。多家外媒稍早以大規模傷亡事件來形容此次事故,而化學物質外洩原因則是有待釐清。

綜合CNN、khou等外媒報導,該間工廠稍早證實有發生乙酸外洩事故(an acetic acid leak),相關單位則在當地27日晚間7時30分左右趕抵現場進行後續處置。

哈里斯郡消防局長辦公室(HCFMO)發言人紐茲勒(Rachel K. Neutzler)表示,目前死亡人數為2人;另據CNN取得的聲明,另有4人燒傷。傷者稍早已被送往醫院接受治療,但傷勢嚴重程度不明。

#Incident | The La Porte Fire Department and EMS have responded to an incident at Lyondell - La Porte, 1515 Miller Cut-Off Road La Porte, TX 77571. There is no impact to the community expected. More updates will come as needed. Again, no impacts to the community are expected. pic.twitter.com/Y5bQ8l55sP