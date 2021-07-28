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德州化學工廠爆「大規模傷亡」　外洩事故至少2死4傷

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國德州拉波特（La Porte）化學工廠「LyondellBasell」27日晚間發生外洩事故，現已確認至少2人死亡、4人燒傷。多家外媒稍早以大規模傷亡事件來形容此次事故，而化學物質外洩原因則是有待釐清。

綜合CNN、khou等外媒報導，該間工廠稍早證實有發生乙酸外洩事故（an acetic acid leak），相關單位則在當地27日晚間7時30分左右趕抵現場進行後續處置。

哈里斯郡消防局長辦公室（HCFMO）發言人紐茲勒（Rachel K. Neutzler）表示，目前死亡人數為2人；另據CNN取得的聲明，另有4人燒傷。傷者稍早已被送往醫院接受治療，但傷勢嚴重程度不明。

哈里斯郡汙染控制中心表示，稍早已進行隔離處置，且現場周邊空氣監測數值顯示，附近社區並未受到此次事件影響。當局並未發出就地避難等要求，也沒有提出其他保護措施的建議。

事發工廠為全世界第3大的乙酸生產商（乙酸又稱醋酸、冰醋酸），是種易燃且具有腐蝕性的食品防腐劑。

▼圖為LyondellBasell在德州休士頓的廠區。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 美國德州拉波特（La Porte）化學工廠「LyondellBasell」27日晚間發生外洩事故。（圖／達志影像／美聯社）

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