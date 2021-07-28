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美國務院電梯驚見納粹符號　布林肯下令調查：絕不容忍反猶太主義

▲▼美國國務卿布林肯 。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國務卿布林肯 。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）於27日致信全體員工表示，國務院華府總部一座電梯裡發現納粹「卐」符號（swastika）。他說，國務院不會容忍仇恨圖像，也重申政府反對「反猶太」（anti-Semitism）的立場。據悉，相關單位已經清除此塗鴉，並且展開調查。

根據《紐約時報》報導，布林肯在信中表示，「反猶太不只是留在過去的遺跡，它在美國、國務院或者其他任何地方都沒有立足之地。我的猶太裔同事們，請了解我們多麼感激你們的貢獻，並對身為你們的同事感到自豪」。

布林肯的繼父皮薩爾（Samuel Pisar）出生於波蘭，且為猶太作家與大屠殺倖存者。布林肯曾說，繼父的故事對自己影響深遠，他相信美國必須對抗全世界的偏見與暴行，上月也前往德國參加一場相關紀念儀式，並宣布一項美德聯合計畫，支持有關納粹歷史的公共教育。

以色列駐聯合國大使埃爾丹（Gilad Erdan）也發布聲明表示，此為「嚴重的反猶太破壞事件，再次突顯出反猶太主義的目標不分以色列或美國的猶太族群，不僅再次傷害以色列，也傷害了全世界」。他呼籲，必須共同堅決打擊所有形式的反猶太主義，並將採取仇恨行為的人繩之以法。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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