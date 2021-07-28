讚莊智淵運動家精神　侯友宜：在國人心中早已拿下金牌！

▲侯友宜昨晚緊盯電視轉播，替莊智淵加油。（圖／翻攝自侯友宜臉書）

記者楊蕓／新北報導

台灣「桌球教父」莊智淵出戰東京奧運男子桌球單打，27日對上埃及選手，惜最終落敗無緣8強。新北市長侯友宜在臉書po出昨晚緊盯莊智淵16強賽的照片，對於他堅持拚戰到最後一刻的運動家精神非常敬佩，「在國人心中早已拿下金牌！」

侯友宜表示，昨天晚上結束防疫行程，緊盯東京奧運桌球男子16強賽，替莊智淵加油，看著他和對手成績來回拚搏，堅持拚戰到最後一刻，「智淵是大家的英雄，在我心裡，他已經得牌了！」

侯友宜說，這屆東京奧運，莊智淵連續2天都一個人上場，沒有任何教練的協助，他說那個位置是特別留給母親的，莊媽媽就是他的啟蒙教練，看了令人動容。但也讓他不禁思考，我們給運動員的資源真的不夠，就像舉重銅牌選手陳玟卉的媽媽電話中告訴他的，國家應該提供給選手更好的環境，要多栽培年輕人。

侯友宜表示，今年莊智淵是最後一次打奧運，他和網球好手盧彥勳都已經代表國家五度參加奧運，在這一個運動員至高殿堂上展現專注、堅持、永不放棄的態度，這就是運動家精神，他非常敬佩，雖然莊智淵在單打最終止步16強，但接下來還有男子團體賽及未來征戰，繼續加油。