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一下床血氧剩80%！染疫女「暴喘提1請求」：害慘全家　醫聽完哭了

▲▼病房,醫院,手術,病人,急診,血氧,點滴（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲女子染疫後自責「害了全家」，身體狀況不佳仍要求醫師讓她出院探視父母。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者李佳蓉／採訪報導

台灣本土確診數日漸趨緩，也順利在昨（27）日降至二級警戒，但零星的重症個案處境也讓臨床處置醫師相當不捨。胸腔科醫師蘇一峰今日在臉書分享一名染疫患者雖然肺炎已改善，但仍很喘，一下廁所「血氧馬上掉到80%」，查房時向醫師爆哭提出1請求，讓他不捨地紅了眼眶，最後不斷呼籲「打疫苗保護自己也保護家人」。

台北市立聯合醫院胸腔科醫師蘇一峰一早在臉書分享收治新冠肺炎患者的難忘經歷，女子染疫後肺炎雖然已改善，但還是很喘，一下床上廁所血氧馬上掉到剩80%。蘇查房時面對患者邊咳邊哭提出要求，「我現在還是很喘，希望您能幫幫我，我想要出院去看看插管的父母」，她相當自責地說，「是我把病毒帶回家，害了全家。」

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蘇一峰接受《ETtoday新聞雲》採訪時表示，聽到這些話的當下相當痛心與無助，眼淚在眼眶中打轉，希望能努力治療控制患者的病情，幫助她撐過這難熬的過程，並能順利出院看家人，未來也可以重返工作崗位。

一下床血氧剩80%！染疫女「暴喘提1請求」：害慘全家　醫聽完哭了。（圖／蘇一峰醫師授權提供）

▲女子肺炎雖然已改善，但染疫後導致肺部纖維化，讓她暴喘狂咳說不出話。（圖／蘇一峰醫師授權提供）

蘇一峰寫道，原來該名患者的父母雙雙染疫，目前還在他院加護病房插管搶救中，雖然女子肺炎改善了，但因為肺部纖維化導致持續缺氧中，仍需進一步治療。他也呼籲，「打疫苗保護自己也保護家人」，而新冠肺炎痊癒者，產生肺纖維化也相當常見，必須考慮即早介入治療，避免一輩子人生黑白失去希望。

蘇一峰先前就在臉書上貼出重症患者的照片，無奈表示院內自己人出現「肺纖維化」的情況，讓他感到很難過。他也提到，病患感染新冠肺炎重症後「肺纖維化」，現在完全無法脫離氧氣罩，而這樣的情況出現在院內自己人的身上，讓他感到非常難過。

對於肺纖維化問題，中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳也坦言， 確實從去年開始，部分個案也有這樣的情形，但狀況當然也有逐漸好轉，也有人肺功能完全正常，部分只要後續追蹤一兩次，不見得會持續長期追蹤，若有症狀沒有完全緩解，醫師也會繼續做後續門診追蹤。

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