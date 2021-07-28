南韓射箭場邊吐水　超噁一幕「竟是奪金開大絕」！專家認證長知識

▲中華射箭男團奪銀，是台灣之光！（圖／體育署提供）



網搜小組／劉維榛報導

中華隊射箭男團26日挺進金牌戰，可惜最終仍以0比6不敵韓國，但台人卻是輸得心服口服，第二局韓國精準射出6枝滿分，讓眾人炸雞皮。不過有一日球迷發現，南韓隊射箭時，曾一度漱口再吐在地上，礙於正值新冠肺炎緊張期，不免讓人產生不好觀感，而答案長知識，原來「漱口」竟是南韓隊舒緩壓力的大絕招。

回顧這場精彩射箭賽事，中華隊魏均珩、湯智鈞和鄧宇成一路過關斬將，迎戰射箭強國南韓的吳眞赫、金優鎭與金清德。

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第一局南韓射出6枝箭，其中就有5枝10分箭，以59：55壓下中華隊；第二局南韓再開外掛，射6枝10分箭，以60：58再勝中華隊；第三局南韓則以56：55險勝，最終贏得金牌。而中華隊也表現亮眼，此次拿下銀牌，是中華射箭男團繼2004年雅典奧運後，暌違17年再次拿下獎牌，並列射箭隊史最佳成績。

▲韓台日「金銀銅得主」超狂合照。（圖／路透）



儘管射箭輸給韓國，台灣網友卻也直言心服口服，更在臉書《爆廢公社》列出射箭難度表，程度由低到高「簡單→普通→難→地獄→韓國！」但底下留言中，有人卻納悶拋問，正值新冠肺炎，「最後一局韓國為什麼漱口完直接吐在地上？不覺得噁嗎？」

結果答案長知識了，內行解釋，「這個很多運動都可以看到漱口完吐掉，是一種欺騙大腦有喝水的假象，讓自己有補充水分，才不會口乾舌燥」、「因為緊張的時候會分泌過多的唾液，所以漱口吐掉可以降低緊張感穩定情緒，那個播報的人說的」。

PTT上也有網友以「韓國射箭隊秘方『漱口減緩壓力』的八卦」為標題直呼，緊盯射箭奪牌戰時，主播有提到，南韓射箭隊有一招，號稱可以舒緩壓力，那就是漱口，「透過漱口，可以讓生成壓力的激素漱掉，讓自己不會那麼緊張！」

對此，該網友也好奇直呼，過去聽過很多舒緩壓力的方法，「像日本是寫個『人』字在手掌心，然後吃掉這種偏方，當然最有效的應該是腹式呼吸，不過漱口舒壓這件事倒是沒聽過，有沒有八卦？」

▲韓國射箭隊秘方「靠漱口」減緩壓力！（圖／翻攝PTT）



文章貼出後，底下網友回應，「有看到韓國隊吐水在場上，原來喔」、「足球員比賽中喝水也都是這樣啊，足球員原因不是這個吧？」「防疫破口」、「只覺得直接吐在地上頗...（噁）」、「漱口紓壓，這樣懂了吧」。

過去本站報導《球員愛吐水的真相！「糖水漱口法」保持專注力、延緩疲勞》，專家指出，漱口時飲品內的糖分能刺激口腔內的神經感應器 （sensory receptor），使它傳遞訊息到腦部中樞神經系統以為將要有食物進入消化系統，腦部受到「欺騙」下會產生能量充沛的感覺，繼而減低運動員的自覺辛苦程度，保持專注力，延緩疲勞。