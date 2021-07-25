強吻襲臀正妹黨工！綠營老色男稱「基於父母之情」：親妳妳要高興

▲正妹黨工遭長工會理事鄭世曜強吻、摸臀性騷擾。（示意圖／免費圖庫PAKUTASO）

記者陳羿妏／台北報導

駐日代表謝長廷創辦的台灣長工之友會於2018年間爆發性騷擾事件！事發當時該會理事鄭世曜在網路上結識民進黨20多歲正妹黨工小妍（化名），2人因商談借款事宜相約碰面，未料，鄭世曜卻在開車載小妍返家過程中，於車內對小妍強吻、摸臀。一審新北地院依性騷擾罪，判鄭拘役50日，得易科罰金5萬；案經上訴，二審高院駁回定讞。

判決指出，現年68歲的鄭世曜2016年在網路上結識小妍後，2人在2018年2月23日碰面商談款項提領爭議，並在茶餐廳結束會面後，提議要開車搭載小妍返家。不料，鄭世曜卻在路途中，趁機將車停放在路邊，突然強吻小妍，再以關心身體為由，撫摸小妍臀部。事後小妍報警提告，全案隨之曝光。

鄭世曜坦承當天有親吻小妍並撫摸臀部，但辯稱親吻前有徵詢小妍同意，撫摸臀部只是想請小妍坐靠近一點，讓他看身體狀況，而小妍同意後，他確實有摸臀部，並在對方說「不要」後馬上停手，且過程中，只有在外褲、內褲中間摸，並沒有伸進小妍內褲裡。

小妍則稱，當天是鄭世曜主動親她的嘴，時間約2秒。然而，根據車內錄音檔顯示，小妍喊出「不要親啦！」「太大力會痛啦！」「不不不不要」等語時，鄭世曜則回「不要親喔？」「不然用咬的？」「要親妳妳要高興欸」等語，法官認為上開內容足見鄭世曜並未徵詢小妍意願，即親吻對方。

鄭世曜強吻後，又聲稱要看小妍的腳有無血色，趁小妍要穿鞋子、身體往前傾時，將手伸進小妍褲子內撫摸臀部。當時錄音檔內容，小妍喊著「阿呦，又摸我屁股」、「哎唷不要摸啦」「就沒肉咩」、「哎呀不要伸進去」等語，鄭世曜則回「摸屁股，又沒有對妳幹什麼，看妳屁股的肉怎麼會這樣啊」、「妳這不是沒肉」、「不是啦，我是說妳肉怎麼沒有光滑性」。

此外，鄭世曜於庭審時供稱，「我有摸她的臀部，她（小妍）說不要之後我就馬上停手」、「我請小妍坐靠近，看她胖瘦與否，我本來以為基於父母之情沒事」。綜上法官認為，鄭世曜是趁小妍防備不及觸摸臀部，故不採信鄭的說詞。

對此，一審新北地院依性騷擾罪，判鄭拘役50日，得易科罰金5萬；案經上訴，二審高院駁回，全案確定。