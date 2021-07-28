戴資穎25分鐘取勝！「早餐吃一半」就結束　球迷看呆：越打越快

▲戴資穎三戰全勝，晉級8強。（圖／路透）

記者曾筠淇／綜合報導

今天一早8點，世界球后戴資穎交手世界排名41的法國選手齊雪霏，最終直落二，輕鬆擊敗對手。好消息曝光後，立刻在網路上掀起熱議，就有網友笑稱，「剛打開電視就贏了」、「太過分了！不給人看比賽啊」、「小戴貼心！正好接0830上班」。

戴資穎昨天發文表示，這一戰是日本時間9點登場，「聽到明天打早上9點，是這個表情！！是台灣8點喔！你們會起來看我比賽嗎？」小戴話才一出，網友紛紛留言表示支持，「就算通勤也要看」、「這是一定要的啊」。

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稍早，果真有不少球迷守在電視機前，不過才半小時的時間，比賽就結束了，所以也有不少人來不及收看，紛紛在PTT上直呼，「我才打開電視，怎麼就打完了」、「太快了吧！來不及看」、「也太快，趕上班還來不及鎖定就結束了」、「對手越來越強，但比賽越打時間越短」、「我早餐才吃一半」、「傻眼，我才剛起床」、「我的UBER都還沒到，就結束了」、「小戴貼心，讓大家可以認真上班」。

▲這局半小時就結束了。（圖／路透）

由於這局實在結束得太快，所以也讓不少一日球迷納悶不已。就有網友回應，「對手腳有傷」、「對方也受傷，根本不太能動」、「對方好像有腿傷」、「對手帶傷比賽，能全程比完就值得尊敬」。

戴資穎是第2種子，該組小組第一出線可以直接以長籤晉級8強，今天小組最後一場交手齊雪霏。回顧整場比賽，戴資穎開局5:0領先，之後回擊出界，再勾對角11:3領先，對手判斷失誤，她再突擊17:6拉開距離，最後以21:10收下。

戴資穎僅花11分鐘拿下首局後，第二局連續失誤出界1:5，但她各種測試球路後，往前挑球追平7:7，之後更直線突擊讓對方反應不及，以11:8要回領先，她接著再加快節奏拉開7分領先，最後以21:13收下勝利，以小組第一晉級8強。