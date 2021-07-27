高端疫苗開放網路登記　李來希痛批：這個政權真的瘋了

▲李來希。（資料照／記者周宸亘攝）

記者蘇晏男／台北報導

中央流行疫情指揮中心表宣布「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」27日14時起，重新開放意願登記，將新增接種高端疫苗選項。對此，全國公務人員協會前理事長李來希晚間在臉書批評，喪盡天良，這個政權真的瘋了。

李來希表示，高端正式浮上檯面，所有的一切的一切，都是為了這一刻？「我們大家心中長久以來的謎團，終於有了答案，這個答案你知，我知，他知，天知，地也知，但是問題不在答案，問題是在無解，我們能奈何？」

李來希再強要，「夥伴們！同胞們！你們敢打？你們敢試嗎？這個政權瘋了，難不成人民也瘋了，還是傻了？」

針對開放高端疫苗預約登記，指揮中心下午記者會上說明，次重新開放意願登記，除新增高端疫苗供20歲以上民眾選擇外，另也可讓民眾再調整有意願接種的疫苗，惟優先處理於7月19日12時前已意願登記者，再接續處理。

指揮中心再次提醒，請民眾於「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」完成意願登記，後續才會收到預約簡訊通知。系統平台會按疫苗分配情形、參照民眾登記之意願，通知符合預約資格的民眾，收到簡訊通知者才可進行下一步預約接種。尚未收到簡訊的民眾，會於後續符合預約資格後，收到簡訊通知，所有資料皆會完整保存，請民眾放心。