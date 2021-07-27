21歲「射擊甜心」楊倩剛奪東奧首金！　隔天獲贈「2300萬豪宅」

▲中國射擊選手楊倩在空氣步槍項目拿下東京奧運第一面金牌。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

中國「射擊甜心」楊倩24日於女子10公尺空氣步槍，奪得東京奧運第一金後，隔天立馬獲贈一套市值或高達550萬人民幣（約新台幣2376萬元）的豪宅。25日，大陸某建商集官宣，決定獎勵楊倩一套房子，以慶賀她為國家和家鄉取得榮譽。

在7月24日東京奧運會首日比賽中，來自浙江寧波的21歲小將楊倩不急不躁，憑借最後一槍逆轉對手，以251.8環打破奧運會紀錄的成績，奪得女子10公尺空氣步槍金牌，也為中國體育代表團摘下了東京奧運會首枚金牌。

▲中國射擊甜心雙金得主楊倩。（圖／路透）

楊倩拿下首金後，在頒獎台上比出大大的愛心，雙眼笑得瞇成一條線，即是戴上口罩也難掩興奮，也被網友封為「射擊甜心」，大呼「可愛爆炸」。楊倩賽後也開心表示，「我所付出的努力終於得到回報，自己也收穫了很多東西。」

除了金牌外，這位新一代「可愛教主」隔天更獲家鄉寧波一家建商贈予的一套豪宅作為祝賀。該建商工作人員透露，具體是哪套房，要等冠軍回來之後再做商討，並且目前房子還沒有交付，具體送哪套還沒有定。據報導，該房子市值有機會達550萬人民幣。

手握一枚含金量十足的金牌，楊倩27日和楊皓然組合，參加射擊10公尺空氣步槍混合團體決賽。隨後，楊倩/楊皓然發揮出色，擊敗對手逆轉奪冠，為中國代表團拿到第9金，她也成為了中國代表團的第一個雙金王。