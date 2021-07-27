抓舉領先第2名7kg！郭婞淳「超猛1舉動」秒圈粉　他驚：像去健身房

▲郭婞淳抓舉時，表情管理超猛。（圖／達志影像／美聯社）

記者周亭瑋／綜合報導

我國奪金大熱門「舉重女神」郭婞淳，今天（27日）於女子59公斤量級壓軸登場後，開把設定100公斤，直接衝上第一，第三次試舉103公斤，更突破奧運紀錄。醫護粉專「MedPartner美的好朋友」發文，除了讚嘆女神超猛的實力，也不禁佩服她的表情管理。

看到郭婞淳稍早霸氣的表現，粉專直呼，「我們家婞淳舉破奧運紀錄，抓舉領先第二名7公斤，舉起來還可以笑，這樣合理嗎？表情管理很厲害哈哈，別人臉都已經猙獰到爆炸了。」同時也形容，她的表情就像去健身房運動一樣。

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▲郭婞淳有望奪金。（圖／路透）

對此，大票網友們紛紛回應，「昨天覺得韓國射箭很鬼，今天輪到台灣舉重鬼了」、「高顏值選手，長相甜美」、「她根本已經將所有選手甩到很後面了」、「完全金牌相，走路自帶風」、「完全是不同檔次的感覺」、「而且表情美」、「同樣的角度，我們家女神還是美翻」。

女子59公斤A組共9名選手，郭婞淳在抓舉開把重量設定上，早狠甩其他選手，落差高達5到13公斤，稍早她也以總和228公斤成績「提前」收穫金牌，為台灣奪得本屆東奧的第1面金牌，也是我國舉重奧運歷史第4金，台灣舉重隊更寫下連續4屆在奧運摘金的紀錄。