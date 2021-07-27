「被她舉得好輕鬆！」郭婞淳抓舉103kg露齒笑　鄉民全看呆：太神

▲郭婞淳破紀錄！（圖／路透）

記者曾筠淇／綜合報導

東京奧運爭金大熱門「舉重女神」郭婞淳在今（27）日女子59公斤量級登場，抓舉部分，她壓軸出場，開把設定100公斤，試舉輕輕鬆鬆，直接衝上排名第一名。驚人的畫面曝光後，立刻引發熱議，就有網友興奮直呼，「這就是穩的感覺嗎」、「太神啦！又虐菜了一場」。

女子59公斤A組共9名選手，但卻沒人能對郭婞淳構成威脅。郭婞淳開把設定100公斤，與其他人差了5到13公斤，實力差距非常大，而她也不負眾望，第一次試舉輕輕鬆鬆，直接衝上排名第1，第二次試舉103公斤成功，但經改判為失敗，第三次試舉103公斤突破奧運紀錄，成為新任奧運紀錄保持人。

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消息曝光後，就有網友在PTT的Gossiping板上，以「郭婞淳抓舉破奧運紀錄103公斤」為題爆卦，驚呼女神真的很厲害，「挺舉奪金！」也有網友看呆了，直呼「直接抓100公斤然後超輕鬆？」郭婞淳看起來也太輕而易舉了，「太神啦！」

▲郭婞淳有望奪金。（圖／路透）

底下網友也紛紛留言回應，「整個嚇死！怎會被她舉得那麼輕鬆」、「103公斤！太強了啦」、「金牌2000萬元入袋」、「超輕鬆」、「扯到歪」、「破奧運紀錄啦」、「X打其他國，真的扯爆」、「直接虐了」、「推！加油！金牌」、「無敵了」、「超猛的」。

過去抓舉一直是郭婞淳比較弱的項目，今年冬訓加強特訓，利用箱上抓舉強化爆發力，在先前4月的亞錦賽驗收看到良好的成果，今天在東奧賽場上，繼續創下歷史紀錄。

據了解，郭婞淳近年稱霸女子59公斤量級，今年4月亞錦賽她以抓舉110公斤、挺舉137公斤、總和247公斤橫掃3金，其中抓舉、總和兩破世界紀錄，讓她被多家外媒看好在東奧奪金。