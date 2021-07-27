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女大生「上錯白牌車」竟成奪命悲劇　遭刺120刀！遺體血量剩1湯匙

▲▼受害女大生約瑟夫森（Samantha Josephson）錯認白牌車，結果上了陌生歹徒的車輛。（圖／翻攝自Facebook／Seymour Josephson）

▲女大生約瑟夫森（Samantha Josephson）打電話叫白牌車，卻誤坐上陌生歹徒的車輛。（圖／翻攝自Facebook／Seymour Josephson）

記者張寧倢／編譯

美國南卡羅來納大學21 歲女大生約瑟夫森（Samantha Josephson）於2019年3月28日夜間外出聚會，與室友分開後，她在29日凌晨2時左右打電話叫白牌車，沒想到卻錯認車輛，坐上男姓嫌犯羅蘭（Nathaniel David Rowland）的車，隨後即遭狂刺約120刀身亡。

▲▼24歲殺人犯羅蘭（Nathaniel David Rowland）狂刺女大生多達120餘刀。（圖／翻攝自推特／Columbia Police Dept）

▲24歲殺人犯羅蘭（Nathaniel David Rowland）狂刺女大生多達120餘刀。（圖／翻攝自推特／哥倫比亞警方Columbia Police Dept）

根據英國《天空新聞》、美國CNN報導，21 歲就讀大四的女學生約瑟夫森被監視器拍到2019年3月29日凌晨2時在路邊打電話叫白牌車，不久後，便坐上一輛黑色雪佛蘭轎車，當時她以為這就是她叫的車，沒想到，24歲駕駛羅蘭根本不是白牌車司機，大約14小時之後，約瑟夫森的遺體在距離叫車地點112公里外被發現。

▲▼受害女大生約瑟夫森（Samantha Josephson）錯認白牌車，結果上了陌生歹徒的車輛。（圖／翻攝自Facebook／Seymour Josephson）

▲21歲女大生約瑟夫森大量失血，遺體只剩20毫升的血液殘量。（圖／翻攝自Facebook／Seymour Josephson）

南卡羅來納州昨（26）日開庭，檢方第一位證人是病理學博士比佛（Thomas Beaver）同時也是負責驗屍的法醫，屍檢過程中他拍下170張傷勢照片與13張X光片。比佛作證表示，約瑟夫森身上大約有120多處刺傷，大部分傷口位於頭、手、胸與背，有些在手上的傷痕顯示她曾試圖自衛，幾處致命傷則穿透腦部或頸部，一具屍體通常至少有4公升血液，但約瑟夫森的遺體只剩20毫升（約1.3湯匙）的血液量。

▲▼24歲殺人犯羅蘭（Nathaniel David Rowland）狂刺女大生多達120餘刀。（圖／翻攝自推特／Columbia Police Dept）

▲美國當地時間27日上午將進行結案陳述，審判結果將於近日出爐。（圖／翻攝自推特／哥倫比亞警方Columbia Police Dept）

報導指出，嫌犯羅蘭將帶有2個刀片的作案兇刀、清潔用品、男性襪子與手帕丟棄在當時的女友家後面的垃圾桶，物品上全都驗出約瑟夫森的血跡反應，汽車後窗上的腳印也與約瑟夫森的吻合，羅蘭的指甲中還驗出被害人的DNA。羅蘭的前女友上周作證稱，在謀殺案揭露前幾小時，在羅蘭的車內看見血跡。

報導指出，目前法院仍正在進行第6天的審理開庭，檢察官以謀殺罪名向法官求處無期徒刑，而不是死刑，如果被判有罪，羅蘭可能面臨終身監禁且不得假釋出獄。

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