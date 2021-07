女大生「上錯白牌車」竟成奪命悲劇　遭刺120刀！遺體血量剩1湯匙

▲女大生約瑟夫森(Samantha Josephson)打電話叫白牌車,卻誤坐上陌生歹徒的車輛。(圖/翻攝自Facebook/Seymour Josephson)

記者張寧倢/編譯

美國南卡羅來納大學21 歲女大生約瑟夫森(Samantha Josephson)於2019年3月28日夜間外出聚會,與室友分開後,她在29日凌晨2時左右打電話叫白牌車,沒想到卻錯認車輛,坐上男姓嫌犯羅蘭(Nathaniel David Rowland)的車,隨後即遭狂刺約120刀身亡。

▲24歲殺人犯羅蘭(Nathaniel David Rowland)狂刺女大生多達120餘刀。(圖/翻攝自推特/哥倫比亞警方Columbia Police Dept)

根據英國《天空新聞》、美國CNN報導,21 歲就讀大四的女學生約瑟夫森被監視器拍到2019年3月29日凌晨2時在路邊打電話叫白牌車,不久後,便坐上一輛黑色雪佛蘭轎車,當時她以為這就是她叫的車,沒想到,24歲駕駛羅蘭根本不是白牌車司機,大約14小時之後,約瑟夫森的遺體在距離叫車地點112公里外被發現。

▲21歲女大生約瑟夫森大量失血,遺體只剩20毫升的血液殘量。(圖/翻攝自Facebook/Seymour Josephson)

南卡羅來納州昨(26)日開庭,檢方第一位證人是病理學博士比佛(Thomas Beaver)同時也是負責驗屍的法醫,屍檢過程中他拍下170張傷勢照片與13張X光片。比佛作證表示,約瑟夫森身上大約有120多處刺傷,大部分傷口位於頭、手、胸與背,有些在手上的傷痕顯示她曾試圖自衛,幾處致命傷則穿透腦部或頸部,一具屍體通常至少有4公升血液,但約瑟夫森的遺體只剩20毫升(約1.3湯匙)的血液量。

▲美國當地時間27日上午將進行結案陳述,審判結果將於近日出爐。(圖/翻攝自推特/哥倫比亞警方Columbia Police Dept)

報導指出,嫌犯羅蘭將帶有2個刀片的作案兇刀、清潔用品、男性襪子與手帕丟棄在當時的女友家後面的垃圾桶,物品上全都驗出約瑟夫森的血跡反應,汽車後窗上的腳印也與約瑟夫森的吻合,羅蘭的指甲中還驗出被害人的DNA。羅蘭的前女友上周作證稱,在謀殺案揭露前幾小時,在羅蘭的車內看見血跡。

報導指出,目前法院仍正在進行第6天的審理開庭,檢察官以謀殺罪名向法官求處無期徒刑,而不是死刑,如果被判有罪,羅蘭可能面臨終身監禁且不得假釋出獄。

