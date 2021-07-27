美華裔老婦遭毆打案…嫌犯辯護律師來自台灣！　他堅持接案原因曝

記者張方瑀／綜合報導

美國加州76歲華裔老婦謝蕭珍（Xiao Zhen Xie）3月無端遭白人男子詹金斯（Steven Jenkins）毆打，她當時左眼遭重擊後仍奮力反擊，引發熱議。不過，替詹金斯辯護竟是來自台灣的公設辯護律師麥克伯尼（Eric McBurney），這也讓他被周遭質疑，但他強調，「因為他們是人，族裔不是我的考慮因素。」

根據BBC中文網報導，現年48歲的麥克伯尼在台南出生，10歲時來到美國，原名張富翔的他，後來因故被愛爾蘭裔白人家庭收養後，他得到了「麥克伯尼」這個姓氏。麥克伯尼說，他從未質疑過對亞裔的歧視，尤其他這張帶著白人姓氏，但卻是亞洲面孔的臉，讓他時常遭受不平等待遇，因此決心成為公設辯護律師。

▲來自台灣的公設辯護律師麥克伯尼（Eric McBurney）。（圖／翻攝自IG／fuhsiang）



針對外界對他接下此案的質疑，麥克伯尼說，「因為他們是人，族裔不是我的考慮因素。」其次是，公設律師的案件本來就是隨機分配，「當我拿到這個案子，我不知道這是一件不簡單的事。」他也表示，此次襲擊並非針對亞裔的仇恨犯罪，而是患有精神疾病的詹金斯，當日早已多次被無故襲擊，最終導致他動手傷人的社會悲劇。

麥克伯尼4月公布了長達7分鐘監視器畫面，畫面顯示，詹金斯攻擊謝蕭珍、80多歲越南裔老翁范玉（Ngoc Pham）之前，就在路上被多個陌生人推拉、襲擊高達45次，頭部也多次被毆打，但無人伸出援手。麥克伯尼指出，當時謝蕭珍被攻擊的事件「簡化」了實情，「那個可怕的早晨有三個被襲的受害者，謝女士、范先生以及詹金斯先生。」

麥克伯尼說，詹金斯患有精神障礙，曾在德州有相對正常的生活，擁有大學學位，還育有一子，但在過去10年都無家可歸，可是他並無暴力與毒品前科，且對襲擊當日的情狀沒有準確的認知，「這些人需要幫助。」

儘管收到大量來自亞裔的抗議與批評，指責他「抹黑亞裔族群」、「仇視自己的族裔」、無視亞裔老年人的傷痛，他身在台灣的父母也對此表示不解，麥克伯尼仍不在乎任何質疑，「因為我的委託人是人人都覺得可以歧視、憎恨的人，特別是當你曾經身為少數派、明白遭受那種待遇是什麼滋味。」

►華裔嬤被白男打 醫療善款「飆破2600萬」全捐！只為打擊種族歧視

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast

夏日必備！Panasonic經典節能遙控風扇