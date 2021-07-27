終於尋獲最後遺體！邁阿密公寓坍塌增至98死　搜救正式結束

▲邁阿密公寓坍塌事故的搜救行動隨著最後一名死者的身份被確認而正式告終。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

美國佛州邁阿密上月發生的公寓坍塌事故在上週結束了歷經一個月的搜救行動，其中一直下落不明的最後一名遇難者也終於在26日被尋獲，讓這起意外的死亡人數增加至98人。

綜合美聯社與CBS邁阿密分台報導，邁阿密公寓倒塌事故的最後一名遇難者為54歲的赫達亞（Estelle Hedaya），她的家屬艾基（Ikey Hedaya）已向外媒證實，他們在歷經長達4週的漫長等待後，終於接獲紐約警局的消息，得知警方已尋獲赫達亞的遺體，並在DNA的比對下確認了赫達亞的身份。

▲搜救人員此前已在危機重重的事發現場搜尋了1個月。（圖／達志影像／美聯社）

消防隊長克明斯基（Alan Cominsky）表示，從公寓坍塌至今，搜救人員並未發現任何證據表明尚有幸存者。過去的數週，搜救人員一直在酷暑、雷暴與佈滿倒塌和火災危機的現場中，積極尋找遇難者的遺體和可能的幸存者。直至救援行動正式結束前，他們已搜尋了超過1270萬公斤的殘骸。

目前市政府尚未決定將如何處理坍塌現場，一名法官希望政府能以市價將這處房產售出，但有部分公寓持有人希望能對大樓進行重建，並建立一個紀念碑，以紀念在這場意外中不幸喪命的遇難者。

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