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女友抱怨違停遭拖吊　他持球棒怒砸拖吊場辦公室！5警壓制送辦

▲▼游男持球棒（上圖箭頭處）到拖吊場灑野，遭警方壓制（下圖箭頭處）。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲游男持球棒（上圖箭頭處）到拖吊場撒野，遭警方壓制（下圖箭頭處）。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭游姓男子不滿女友違停車輛遭拖吊，持球棒怒毀拖吊保管場門窗玻璃，警方壓制過程中，造成陳姓小隊長等5名同仁擦挫傷，警方全案依妨害公務、傷害及毀損等罪嫌移送偵辦。

宜蘭分局表示，21日下午，王姓女子將車輛違規停放在羅東鎮中山西街住家附近，但遭民眾檢舉，警方因此派員前往拖吊移置，王女向男友游男抱怨車遭不明拖吊，游男聽聞此事，一時氣憤，21日下午17時30分許，開車帶王女，持球棒至宜蘭市建蘭北路之汽車拖吊保管場，猛砸毀損辦公處所之玻璃。

▲▼游男持球棒（上圖箭頭處）到拖吊場灑野，遭警方壓制（下圖箭頭處）。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

當時在拖吊車的陳姓小隊長等5人，立即合力壓制游男，過制中5人受到擦挫傷，警方經調閱監視器釐清事發經過，全案依妨礙公務、傷害及毀損等罪嫌移送偵辦。

宜蘭分局呼籲，警方依法執行違規車輛移置係屬公權力之行使，對於車輛移置有相關疑慮，應循正當管道申訴，如以違法、違序等暴力行為表達訴求，警方將依法嚴辦。

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