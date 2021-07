粉碎中國8金夢！　英跳水王子自豪高喊：我是同性戀也是奧運冠軍

▲英國跳水王子戴利和搭檔馬提李摘下男子雙人10公尺跳水金牌。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

英國跳水王子戴利(Tom Daley)和搭檔馬提李(Matty Lee)26日摘下男子雙人10公尺跳水金牌,打敗中國夢幻隊組合。戴利賽後受訪時表示,「我非常自豪地說,我是一名同性戀,同時也是一名奧運冠軍。」

這場比賽也是27歲的戴利第4次出征奧運,前兩次都只抱憾拿下銅牌,這次終於以471.81分奪金,以1.23分之差擊敗中國跳水夢幻隊。戴利賽後受訪時感性表示,「我非常自豪地說,我是一名同性戀,同時也是一名奧運冠軍,當我年輕時,我認為以我的身分無法成就任何事,但現在成為奧運冠軍,就代表無所不能。」

After winning gold in Tokyo alongside Matty Lee, diver Tom Daley said: "I feel incredibly proud to say that I am a gay man and also an Olympic champion" pic.twitter.com/Emmofz1LIJ