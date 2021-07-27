粉碎中國8金夢！　英跳水王子自豪高喊：我是同性戀也是奧運冠軍

▲英國跳水王子戴利和搭檔馬提李摘下男子雙人10公尺跳水金牌。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

英國跳水王子戴利（Tom Daley）和搭檔馬提李（Matty Lee）26日摘下男子雙人10公尺跳水金牌，打敗中國夢幻隊組合。戴利賽後受訪時表示，「我非常自豪地說，我是一名同性戀，同時也是一名奧運冠軍。」

這場比賽也是27歲的戴利第4次出征奧運，前兩次都只抱憾拿下銅牌，這次終於以471.81分奪金，以1.23分之差擊敗中國跳水夢幻隊。戴利賽後受訪時感性表示，「我非常自豪地說，我是一名同性戀，同時也是一名奧運冠軍，當我年輕時，我認為以我的身分無法成就任何事，但現在成為奧運冠軍，就代表無所不能。」

After winning gold in Tokyo alongside Matty Lee, diver Tom Daley said: "I feel incredibly proud to say that I am a gay man and also an Olympic champion" pic.twitter.com/Emmofz1LIJ — PA Sport (@pasport) July 26, 2021

戴利2017年和大他20歲的奧斯卡最佳原著劇本得主達斯汀（Dustin Lance Black）結婚後，隔年透過代理孕母方式育有一子。戴利也不諱言，他的身分總會面臨許多壓力，「我在2013年出櫃，當我還年輕時，我總覺得自己是孤獨、與眾不同、無法迎合社會，我永遠無法達到社會對我的期望，但現在我希望任何年輕的LGBT人士都能看到，無論你現在感到多孤獨，你並不孤單，你可以成就任何事。」

當記者問他成為父親後的感想時，戴利表示，這對他來說是最神奇且改變他一生的旅程，「我迫不及待地想見到我的丈夫和兒子，並且給他們一個大大的擁抱，一起慶祝這不可思議的旅程。」

Tom Daley's husband's reaction to him winning his first Olympic gold is everything



(via dlanceblack/IG) pic.twitter.com/5PtfXgpQQy — ESPN UK (@ESPNUK) July 26, 2021

▲戴利的丈夫達斯汀看到他拿下冠軍也超級激動。



現年23歲的馬提李則說，戴利一直都是他的偶像，「能和英國現代跳水教父一起得到金牌，完全就是喜上加喜，多年來我一直是他的粉絲，一個非常崇拜他的小孩，現在我們是最好的夥伴，也一起成為奧運金牌得主。」

►26歲英國跳水王子夫夫生活育一子 東奧後想再添兒組大家庭

►擊敗大陸夢幻隊！英國「跳水王子」戴利雙人10米跳板摘金

►跳水鮮肉秒變全裸！奧運最養眼「萬惡計分板」即將回歸 網全羞了

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast