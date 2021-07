跳水鮮肉秒變全裸！奧運最養眼「萬惡計分板」即將回歸　網全羞了

▲ 英國跳水金童戴利於2016里約奧運。(圖/達志影像/美聯社)

記者陳宛貞/綜合報導

東京奧運開幕後第一天,刺激的賽事如火如荼展開,許多觀眾除了自己國家出戰的項目以外,對於跳水比賽總是特別期待,原因不外乎就是位置巧妙的「萬惡計分板」了。引頸期盼今年跳水比賽的同時,網友近來也紛紛回顧起2016年里約奧運的養眼畫面。

事實上,只要在推特上以「#FreeTheSpeedo」(解放泳褲)的關鍵字搜尋,就能理解部分觀眾對跳水比賽如此狂熱的原因了。原來電視台轉播跳水比賽時,後製的計分板總是位於螢幕下方的位置,每每出現都會完美遮住選手的三角泳褲,意外令他們在觀眾眼中有如全裸一般。

Accidental Censorship Of Olympic Divers Makes Them All Look Like Porn Stars https://t.co/haArsK1Uyd pic.twitter.com/1IU7T4OlLI