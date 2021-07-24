跳水鮮肉秒變全裸！奧運最養眼「萬惡計分板」即將回歸　網全羞了

▲ 英國跳水金童戴利於2016里約奧運。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合報導

東京奧運開幕後第一天，刺激的賽事如火如荼展開，許多觀眾除了自己國家出戰的項目以外，對於跳水比賽總是特別期待，原因不外乎就是位置巧妙的「萬惡計分板」了。引頸期盼今年跳水比賽的同時，網友近來也紛紛回顧起2016年里約奧運的養眼畫面。

事實上，只要在推特上以「#FreeTheSpeedo」（解放泳褲）的關鍵字搜尋，就能理解部分觀眾對跳水比賽如此狂熱的原因了。原來電視台轉播跳水比賽時，後製的計分板總是位於螢幕下方的位置，每每出現都會完美遮住選手的三角泳褲，意外令他們在觀眾眼中有如全裸一般。

Accidental Censorship Of Olympic Divers Makes Them All Look Like Porn Stars https://t.co/haArsK1Uyd pic.twitter.com/1IU7T4OlLI — Austin Hunt (@AustinHunt) August 9, 2016

2016年里約奧運跳水比賽中，包括英國跳水王子戴利（Tom Daley）、德國選手豪斯丁（Patrick Hausding）、中國選手陳艾森、美國選手約翰遜（Steele Johnson）、南韓選手吳哈楠（Woo Ha-ram）等都曾留下令人不小心歪樓的經典場面，也讓許多觀眾迫不急待想觀賞東奧跳水項目。

根據東奧官網，首場跳水賽事轉播為東京時間25日下午3時的女子雙人3公尺跳板，26日下午3時則是男子雙人10公尺跳板。

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