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警戒降第二級！東海岸開放景區及遊憩中心　水域活動仍禁止

▲防疫二級警戒仍需關閉之場所及警戒措施。（圖／東管處提供）

防疫二級警戒仍需關閉之場所及警戒措施。（圖／東管處提供）

記者王兆麟／花蓮報導

全國新冠肺炎疫情警戒自7月27日至8月9日調降為二級。交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處配合觀光局指引及地方政府防疫規範，逐步調降防疫管制措施，讓遊客可以有多一點旅遊的空間紓解防疫緊張心情，也讓符合指引的業者可以開放營業。

東管處調降二級警戒措施自7月27日起實施，情形如下：
一、通則性防疫規定
(一)全程佩戴口罩，禁止邊走邊吃或抽煙。
(二)保持社交距離。
(三)各遊客中心、賣店、露營區確實執行實聯制登記及入口量體溫措施。
(四)禁止室外100人、室內50人以上之群聚活動。
二、 調降防疫管制措施
(一)開放小野柳、都歷、三仙台、八仙洞、秀姑巒溪、奚卜蘭、花蓮等7處遊客中心（綠島遊客中心工程進行中暫不開放），並請遊客配合量體溫、實聯制及人流管制措施。
(二)小野柳遊憩區、都歷處本部園區、三仙台遊憩區、八仙洞遊憩區、石梯坪遊憩區、花蓮遊客中心園區等6處封閉型園區，開放園區內沙灘、礁岩區 供民眾賞景，放寬容留量承載人數至50%。
(三)開放其他非封閉型景點內的沙灘、礁岩區供民眾賞景，遊客須全程佩戴口罩。
(四)符合衛福部餐廳內用指引的賣店開放內用；保持社交距離、採梅花座、設置隔板的戶外用餐區開放使用。
(五)露營區依據營位數量放寬容留量承載人數至50%。
(六)夜訪小野柳及綠島過山古道尋寶趣活動恢復正常辦理。

另外，台灣好行（東部海岸線及玉長豐濱線）仍延長停駛至7月31日。

遊客關心的水域遊憩活動部分，配合中央流行疫情指揮中心指引，游泳活動暫不開放，並基於因地制宜與防疫一致性整體考量，配合花蓮縣及台東縣政府管制需求，台東縣轄區（含綠島部分水域）水域遊憩活動暫不開放；花蓮縣轄區考量泛舟活動難以落實戴口罩及保持社交距離暫停開放，但在非群聚情形、保持社交安全距離及活動前後佩戴口罩下，得從事水肺潛水及衝浪活動。

東管處防疫管制措施開放程度，將持續配合花蓮縣及台東縣政府管制需求持續檢討修正。也持續呼籲遊客，外出旅遊放鬆心情，別忘記持續配合相關防疫措施，東管處也會加強巡查及勸導。

東管處防疫措施及各景區最新消息請至該處「防疫專區」查詢（網址：https://www.eastcoast-nsa.gov.tw/zh-tw/event/news/2801）

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