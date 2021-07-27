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英10孩童慘遭水流帶走！18歲男跳水救人　最後只有自己沒上岸

▲▼高三男生為救10孩童　至今失蹤 。（圖／翻攝自臉書「Dorset Live」）

▲警方認為，奧斯本沃爾德可能被水流拖至深水區，凶多吉少。（圖／翻攝自臉書「Dorset Live」）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國一名18歲男子26日下午在英國南部海港普爾港（Poole Harbour），為了拯救10名被強烈水流沖走的孩童，縱身跳入水中，但在孩子們被拯救上岸後，他自己卻失蹤了。救援當局表示目前情況凶多吉少，男子很有可能已經溺斃，但仍會擴大搜尋，並呼籲有相關消息的人士立即連絡警方。

根據《鏡報》報導，18歲男子名為奧斯本沃爾德（Callum Osborne-Ward），他在當地時間26日下午跳入港灣的深水中試圖拯救孩童，其他父母在情急之下要躍入水中，最後成功拯救10名差點遭水流帶走的孩童，其中3個小孩也已被送往醫院治療；然而奧斯本沃爾德卻在救援的一片混亂中消失。

多塞特（Dorset）警方表示，已和海岸警衛隊等相關單位聯繫合作，將擴大搜救範圍，包括更遠的水域已經沿岸搜索，與此同時呼籲任何目擊奧斯本沃爾德或知道他在哪的人，應立即與警方聯繫。

警方指出奧斯本沃爾德身高5尺5吋（約164公分），棕色短髮，胸前刺有「Dad」刺青，失蹤前最後被看見穿著藍色泳褲。

普爾港內有多個港灣，水流複雜，上週在同一失事地點，一名13歲女孩和9歲女孩也差點被水流拖入深水區，所幸最後獲救上岸。夏天期間溺斃的人數眾多，過去兩周英國水域內共有15人因此身亡。

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