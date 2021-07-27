LIVE／今起降二級、捷克再捐3萬劑疫苗！指揮中心最新說明

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台灣降二級警戒首日就傳來好消息！捷克衛生部長渥伊泰赫（Adam Vojtěch）提案，要在2021年底前捐贈239萬劑疫苗，其中包含巴爾幹地區、非洲及亞洲，其中亞洲地區分別為越南25萬劑、台灣3萬劑。指揮中心預料在記者會上說明相關事宜。

國內7月27日至8月9日將降回二級警戒，外出仍需配合實聯制、強制戴口罩，不過許多場所都有條件開放，餐廳也可在遵守防疫規範情形下開放內用。目前除了台北市、新北市、宜蘭縣，其他縣市都已經依規定鬆綁。

另外，雙鐵車站公共空間、站內、車廂內都不開放飲食，站區內餐廳則依各縣市規定開放，遊覽車目前維持不開放飲食；超商、賣場部分，除了雙北以外皆已開放，不過仍有部分業者決定自行延長限制，如好市多、全聯維持禁止內用、試吃，不開放座位區。

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▲全國今起降為二級警戒。（資料照／記者湯興漢攝）

海邊活動仍須配戴口罩，潛水、衝浪等水上活動也已經開放，不過上岸後要戴上口罩，海泳則暫不開放。至於室內外運動場館，都可在遵守人數上限情況下開放，不過運動全程皆須配戴口罩，健身房淋浴間則暫不開放，泳池也未開放。

在台灣降至二級警戒的同時，捷克傳來將捐贈我國3萬劑疫苗的好消息。據捷克媒體《Deník》報導，渥伊泰赫在會議上表示，捷克訂購了2400萬劑疫苗，遠遠超過國內需求，因此已向歐洲理事會做出捐贈承諾，將捐贈239萬劑疫苗，於台灣時間26日凌晨通過，確定會提供台灣3萬劑疫苗。